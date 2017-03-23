Активность рынка бинарных опционов продолжает расти, делая этот сегмент финансового мира более востребованным и привлекательным для инвестиций.

С каждым месяцем все больше трейдеров отдают предпочтение бинарным опционам, расширяя рынок и порождая спрос на качественные услуги и сервисы. Задавая темпы совершенствования торговых сервисов, трейдеры стимулируют брокерские компании к развитию, выбирая для сотрудничества самых достойных.

Итоги последнего отчетного периода показали, что самым востребованным брокером и лидером рынка бинарных опционов остается Verum Option. На протяжении нескольких месяцев эта компания подтверждает свой статус лидера и задает стандарты качества для всех участников бинарной отрасли.

Столь длительное пребывание на вершине рейтинга уже обеспечило Verum Option колоссальный отрыв от остальных участников рейтинга, который с каждым разом становится все больше. Именно поэтому все попытки конкурентов этой компании обогнать ее остаются безуспешными.

Второе место рейтинга получила компания OlympTrade. На протяжении трех последних месяцев этот брокер размещался на границе ТОП-3 бинарного рейтинга, но все же, приложив усилия, осуществил долгожданный рывок. Получить плюсом одну позицию OlympTrade удалось за счет увеличения своего торгового прироста в два раза.

Вернуться в ТОП-3 удалось IQ Option, которая разместилась на третьем месте рейтинга. Брокер «пережил стресс» из-за внедрения изменений в свой торговый регламент, что было очень заметно на примере прошлого месяца. Но, взяв паузу на восстановление, IQ Option начала набирать торговые обороты.

Четвертое место рейтинга, в свою очередь, досталось компании Binary.com. Под давлением конкурентов она потеряла две позиции и так же стремительно вышла из тройки лидеров, как в прошлом месяце вошла в нее.

ТОП-5 закрывает брокер BINOMO с положительным приростом в три ступени. Исходя из внутренних показателей компании, она нацелена на борьбу за самые высокие позиции рейтинга и не намерена отступать.

По итогам февраля шестое место получила 24 option. Эта компания не только смогла вернуться в ТОП-10 рейтинга бинарных опционов МОФТ, но и возобновила свои позиции.

На седьмой ступеньке разместился постоянный участник бинарного рейтинга - Finmax. Последний месяц для этой компании стал далеко не самым лучшим, но, судя по ее присутствию в ТОП-10, Finmax имеет серьезные намерения.

Спуститься на 8-ю ступень пришлось Instaforex, которая, несмотря на стабильные показатели, не удержалась «на плаву». Возобновление активности в прошлом месяце обеспечило компании кратковременный подъем, но, как показали статистические данные, оказалось неконкурентоспособным.

Также снизились показатели и в компании Binarium. Эта компания заняла 9-е место рейтинга, поддавшись давлению сверху. Полное отсутствие противостояния сделало ее уязвимой, что сразу же отразилось на рейтинге Binarium.

Следом спустилась и Grand Capital, которая в первую очередь понесла потери в оборотах торгов, что послужило ее снижению. Этой компании буквально повезло удержаться на границе ТОП-10 бинарного рейтинга МОФТ и закрыть его.

Рейтинг брокеров бинарных опционов был составлен на основе анализа торговли самого большого сообщества трейдеров в Мире - МОФТ.

По материалам: IAFT News