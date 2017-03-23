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Топливно-энергетический комплекс
НБУ определил новую банковскую группу
14:24 23.03.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) определил новую финансовую группу в составе ПАО "Банк Форвард", ЧАО "Страховая компания "Доверие и гарантия", ООО "Универсальное бюро кредитных историй", сообщается на сайте НБУ.
Соответствующее решение было принято 17 февраля. Контролером группы является Рустам Тарико.
Эта группа стала 20-й банковской группой, признанной НБУ.
Как сообщалось, ЧАО "СК "Доверие и гарантия" осуществляет страховую деятельность с 2006 года.
Уставный капитал компании составляет 11,64 млн грн.
ПАО "Банк Форвард" (ранее - банк "Русский Стандарт", АИС-банк) основан в 2006 году. В декабре 2014 года финучреждение было переименовано в ПАО "Банк Форвард".
Единственным его акционером по состоянию на четвертый квартал 2016 года являлся ЗАО "Банк Русский Стандарт" (РФ).
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