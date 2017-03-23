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Топливно-энергетический комплекс
НСК "Олимпийский" арестовали из-за долга на 2 миллиарда гривен
09:04 23.03.2017 |
Собственность и счета ГП Олимпийский арестовали за долг в 2 миллиарда гривен.
Об этом говорится в сообщении государственной аудиторской службы Украины.
ГАСУ провела финансовый аудит деятельности "Олимпийского" за период 2012-2016 годов и обнаружила его убыточность.
Поскольку предприятие имеет долги, его банковские счета и имущество были арестованы.
Главной из причин убыточности является значительная часть амортизационных отчислений на объекты, которые были реконструированы и построены к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.
Произошло это потому, что государство не выполнило своих обязательств по полному финансированию работ по строительству и реконструкции стадиона в соответствии с международными стандартами.
Предприятие уже пять лет имеет долги, в частности, за выполненные строительные работы.
Как результат, по искам подрядных организаций судебные органы приняли решение о взыскании со спорткомплекса долга на сумму 93 млн. гривен и 61,7 млн. гривен штрафных санкций.
В сообщении отмечается, что предприятие принимало обязательства по реконструкции стадиона и строительству новых объектов спорткомплекса за бюджетные средства и средства беспроцентного займа, заимствованного у государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" под государственные гарантии в международных организаций.
Сейчас задолженность НСК "Олимпийский" перед ГП "Фининпро" по договорам беспроцентного целевого займа составляет почти 2,231. млрд. гривен.
На сегодня предприятие не имеет достаточно средств для погашения долгов, поскольку его доходы имеют сезонный характер и используются преимущественно на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг и другие расходы, связанные с содержанием стадиона.
По результатам аудита специалисты госаудитслужбы разработали ряд рекомендаций, направленных на улучшение эффективности деятельности и финансовых результатов НСК "Олимпийский".
О результатах аудита проинформированы кабинет министров, министерство финансов и министерство молодежи и спорта.
Напомним, в январе прокуратура объявила о подозрении компании-подрядчику в нанесении государству ущерба на 5 млн. гривен при закупке кресел "Олимпийского".
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На сегодня предприятие не имеет достаточно средств для погашения долгов, поскольку его доходы имеют сезонный характер и используются преимущественно на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг и другие расходы, связанные с содержанием стадиона.
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