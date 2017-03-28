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Топливно-энергетический комплекс
"Рошен" в 2016г увеличил уплату налогов на 16%
12:04 28.03.2017 |
Кондитерская корпорация "Рошен" в 2016 году увеличила уплату налогов в бюджеты разных уровней на 16% - до 1,5 млрд грн.
Согласно пресс-релизу компании, общегосударственные налоги и сборы за 2016 год составили 1,266 млрд грн, налоги в местные бюджеты - 140,86 млн грн, единый социальный взнос - 138,41 млн грн.
Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (сейчас находится на стадии ликвидации), Кременчугскую и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод "Рошен", а также Липецкую фабрику "Рошен", Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Липецкая фабрика в России будет закрыта с апреля 2017 г. Корпорация владеет собственной сетью фирменных магазинов и реализует благотворительные и социально-культурные проекты.
В январе 2016 года был подписан договор, по которому Петр Порошенко передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", а еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%.
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