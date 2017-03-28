ПАО "Промышленно-производственное предприятие "Кривбассвзрывпром" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в 2016 году сократило чистую прибыль на 32,2% по сравнению с 2015 годом - до 27,765 млн грн.

Как сообщается в годовом отчете предприятия, финансовый результат до налогообложения снизился на 39,2% - до 33,770 млн грн.

Нераспределенная прибыль к концу 2016 года составила 106,687 млн грн.

При этом чистый доход в прошлом году снизился на 26,9% - до 435,190 млн грн.

"Кривбассвзрывпром" обеспечивает проведение взрывных работ в карьерах горнодобывающих предприятий Украины. Является крупным производителем эмульсионных и неводостойких взрывчатых веществ. В его технологическую цепочку работы входят хранение, переработка, транспортировка и непосредственно взрывные работы.

По данным НДУ на конец 2016 года, в собственности Quarex Ltd. (Кипр) находится 93,162% акций "Кривбассвзрывпрома". Ранее сообщалось, что ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) через Quarex Ltd. (Кипр) контролирует 93,162% акций "Кривбассвзрывпрома".

Уставный капитал "Кривбассвзрывпрома" составляет 97,022 млн грн, номинал акции - 1 грн.