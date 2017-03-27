Запорожский завод по переработке вторичных материалов ПАО "Запорожский втормет" по итогам работы в 2016 году нарастил чистый убыток на 28,9% по сравнению с 2015 годом - до 3,972 млн грн.

Согласно повестке дня годового собрания акционеров, назначенного на 26 апреля, непогашенный убыток общества к концу года составил 106,589 млн грн.

Текущие обязательства предприятия в 2016 году снизились на 6,9% - до 248,501 млн грн, долгосрочные отсутствуют. При этом суммарная дебиторская задолженность снизилась на 6,7% - до 118,081 млн грн.

Стоимость активов в прошлом году снизилась на 12,2% - до 221,537 млн грн, в том числе основные средства на 10,3% - до 84,228 млн грн.

Численность работников компании за год сохранилась на уровне предыдущего года - 39 чел.

"Запорожский втормет" занимается заготовкой и переработкой лома черных металлов.

В собственности ООО "Металинвест Лтд." находится 93,9315% уставного капитала ПАО.

Уставный капитал ПАО составляет 1996,3 тыс. грн, номинал акции - 2,5 грн.