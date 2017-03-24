ПАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, завершил 2016 год, по уточненным компанией предварительным данным, с чистым убытком в размере 188,93 млн грн, что на 40% меньше аналогичного показателя 2015 года.

Согласно уточненной информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 30 марта, непокрытый убыток к 1 января текущего года составил 629,74 млн грн против 449,41 млн грн годом ранее.

Как сообщалось, в 2015 году "АвтоКрАЗ" увеличил убыток в 2,4 раза к предыдущему году - до 313,91 млн грн.

Согласно публикации, текущие обязательства "АвтоКрАЗа" за 2016 год возросли на 5,6% - до 4 млрд 351,4 млн грн, долгосрочные - на 6%, до 1 млрд 839 млн грн.

Предприятие за год незначительно (на 4,2%) нарастило дебиторскую задолженность - до 3,13 млрд грн, а в целом его активы сократились на 17,8% - до 5 млрд 042 млн грн.

Компания также уточнила, что собственный капитал "АвтоКрАЗа" на 1 января 2017 имеет положительное значение - 93,98 млн грн (на ту же дату 2016 года - 282,9 млн грн). Уставный капитал не изменился - 565,74 млн грн.

В числе уточненных данных - долгосрочные финансовые инвестиции, составившие 2 млрд 129,3 млн грн (годом ранее - 1 млрд 061,7 млн грн).

Численность персонала автозавода за 2016 год сократилась 10,4%, или на 378 чел., - до 3,269 тыс. (за 2015 год завод уволил только 53 работника).

В повестку дня собрания внесены отчеты органов управления компании, а также перевыборы членов набсовета и ревизионной комиссии.

Помимо этого, акционеры намерены рассмотреть вопрос о реорганизации общества из публичного в частное АО.

Как сообщалось, вопросы о реорганизации намерены также рассмотреть все входящие в группу КрАЗ предприятия.

"АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах Украины.

Согласно последним обнародованным предприятием данным производства автомобилей, в январе-июле 2016 года их выпуск сократился на 30% к аналогичному периоду 2015 года - до 480 ед.

По итогам года завод не обнародовал аналогичные показатели, а на 2017 год запланировал выпустить не менее 1,2 тыс. автомобилей.

Гендиректор предприятия Роман Черняк неоднократно отмечал, что в 2016 году, в частности, Минобороны закупило у "АвтоКрАЗа" значительно меньше заявленной в конце 2015 года техники, а Нацгвардия и Госпогранслужба автомобили КрАЗ вообще не закупали.