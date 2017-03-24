Финансовые новости
- |
- 24.03.17
- |
- 20:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
ПАО "АвтоКрАЗ" уточнил показатель убытка в 2016г, он сократился на 40%
15:34 24.03.2017 |
ПАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, завершил 2016 год, по уточненным компанией предварительным данным, с чистым убытком в размере 188,93 млн грн, что на 40% меньше аналогичного показателя 2015 года.
Согласно уточненной информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 30 марта, непокрытый убыток к 1 января текущего года составил 629,74 млн грн против 449,41 млн грн годом ранее.
Как сообщалось, в 2015 году "АвтоКрАЗ" увеличил убыток в 2,4 раза к предыдущему году - до 313,91 млн грн.
Согласно публикации, текущие обязательства "АвтоКрАЗа" за 2016 год возросли на 5,6% - до 4 млрд 351,4 млн грн, долгосрочные - на 6%, до 1 млрд 839 млн грн.
Предприятие за год незначительно (на 4,2%) нарастило дебиторскую задолженность - до 3,13 млрд грн, а в целом его активы сократились на 17,8% - до 5 млрд 042 млн грн.
Компания также уточнила, что собственный капитал "АвтоКрАЗа" на 1 января 2017 имеет положительное значение - 93,98 млн грн (на ту же дату 2016 года - 282,9 млн грн). Уставный капитал не изменился - 565,74 млн грн.
В числе уточненных данных - долгосрочные финансовые инвестиции, составившие 2 млрд 129,3 млн грн (годом ранее - 1 млрд 061,7 млн грн).
Численность персонала автозавода за 2016 год сократилась 10,4%, или на 378 чел., - до 3,269 тыс. (за 2015 год завод уволил только 53 работника).
В повестку дня собрания внесены отчеты органов управления компании, а также перевыборы членов набсовета и ревизионной комиссии.
Помимо этого, акционеры намерены рассмотреть вопрос о реорганизации общества из публичного в частное АО.
Как сообщалось, вопросы о реорганизации намерены также рассмотреть все входящие в группу КрАЗ предприятия.
"АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах Украины.
Согласно последним обнародованным предприятием данным производства автомобилей, в январе-июле 2016 года их выпуск сократился на 30% к аналогичному периоду 2015 года - до 480 ед.
По итогам года завод не обнародовал аналогичные показатели, а на 2017 год запланировал выпустить не менее 1,2 тыс. автомобилей.
Гендиректор предприятия Роман Черняк неоднократно отмечал, что в 2016 году, в частности, Минобороны закупило у "АвтоКрАЗа" значительно меньше заявленной в конце 2015 года техники, а Нацгвардия и Госпогранслужба автомобили КрАЗ вообще не закупали.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Украина за счет АЭС не избавится от угольной зависимости
ТОП-НОВОСТИ
|Глава Совета НБУ Данилишин: Не вижу идеологического раскола в Совете
|Игорь Билоус: У нас нет инструментов для борьбы с Фирташем
|Бой под Водяным. Почему ВСУ не смогли удержать опорник террористов
|Зачем Садовый и Саакашвили будоражат венгерских националистов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"ДТЭК" Ахметова сконцентрировал 75% акций "Нефтегаздобычи"
|Брокер RoboForex обновит инфраструктуру серверов
|ПАО "АвтоКрАЗ" уточнил показатель убытка в 2016г, он сократился на 40%
|ИнГОК в 2016г сократил убыток более чем в 50 раз
|Енакиевский метзавод в 2016г получил 360 млн грн прибыли против значительного убытка годом ранее
|Одесский "Втормет" в 2016г нарастил прибыль почти вчетверо
Это интересно
|Кабмин обязал граждан проходить внеочередной медосмотр для возвращения изъятого водительского удостоверения
|В Великобритании запустят полицейский круглосуточный "летающий отряд" беспилотников
|Сингапурцы запустят в серию электрический суперкар
|Bloomberg опубликовал рейтинг самых здоровых стран мира
|Власти США готовы обвинить КНДР в краже средств со счета ЦБ Бангладеш в ФРБ Нью-Йорка - WSJ
|Samsung планирует транслировать следующую Олимпиаду с использованием технологий VR
|Анимированную «гифку», отправленную эпилептику, признали оружием
Анимированное изображение было отправлено еще в декабре 2016 года. 29-летний Джон Ривелло указывал в сообщениях, что ему известно о болезни журналиста, и выразил надежду, что картинка вызовет приступ эпилепсии. «Посмотрим, умрет ли он», - написал американец.