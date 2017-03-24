ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящее в группу "Метинвест", завершило 2016 год с чистым убытком в размере 69,264 млн грн, в то время как по итогам 2015 года он составлял 3 млрд 498,874 млн грн.

Согласно официальному объявлению о проведении 24 апреля годового собрания акционеров, нераспределенная прибыль общества к концу прошлого года составила 1 млрд 234,407 млн грн.

За год ИнГОК нарастил текущие обязательства на 15,2% - до 30 млрд 166,796 млн грн, долгосрочные - на 60,9%, до 1 млрд 375,904 млн грн. В то же время комбинат нарастил дебиторскую задолженность на 8,3% - до 26 млрд 617,813 млн грн.

Согласно документу, активы ИнГОКа в 2016 году возросли на 10,4% - до 40 млрд 485,869 млн грн, основные средства - на 9,4%, до 11 млрд 449,166 млн грн.

Численность работников комбината за прошлый год сократилась на 2,4% - до 5,258 тыс. чел.

Предприятие специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%.

Производственная мощность предприятия - 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

Компании Metinvest Management B.V. (Нидерланды) принадлежит 99,767066% акций ЧАО "ИнГОК".

Уставный капитал ЧАО "ИнГОК" - 689,906 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.

ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".