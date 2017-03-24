Финансовые новости
- |
- 24.03.17
- |
- 20:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
ИнГОК в 2016г сократил убыток более чем в 50 раз
13:46 24.03.2017 |
ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящее в группу "Метинвест", завершило 2016 год с чистым убытком в размере 69,264 млн грн, в то время как по итогам 2015 года он составлял 3 млрд 498,874 млн грн.
Согласно официальному объявлению о проведении 24 апреля годового собрания акционеров, нераспределенная прибыль общества к концу прошлого года составила 1 млрд 234,407 млн грн.
За год ИнГОК нарастил текущие обязательства на 15,2% - до 30 млрд 166,796 млн грн, долгосрочные - на 60,9%, до 1 млрд 375,904 млн грн. В то же время комбинат нарастил дебиторскую задолженность на 8,3% - до 26 млрд 617,813 млн грн.
Согласно документу, активы ИнГОКа в 2016 году возросли на 10,4% - до 40 млрд 485,869 млн грн, основные средства - на 9,4%, до 11 млрд 449,166 млн грн.
Численность работников комбината за прошлый год сократилась на 2,4% - до 5,258 тыс. чел.
Предприятие специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%.
Производственная мощность предприятия - 14 млн тонн железорудного концентрата в год.
Компании Metinvest Management B.V. (Нидерланды) принадлежит 99,767066% акций ЧАО "ИнГОК".
Уставный капитал ЧАО "ИнГОК" - 689,906 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.
ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Украина за счет АЭС не избавится от угольной зависимости
ТОП-НОВОСТИ
|Глава Совета НБУ Данилишин: Не вижу идеологического раскола в Совете
|Игорь Билоус: У нас нет инструментов для борьбы с Фирташем
|Бой под Водяным. Почему ВСУ не смогли удержать опорник террористов
|Зачем Садовый и Саакашвили будоражат венгерских националистов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"ДТЭК" Ахметова сконцентрировал 75% акций "Нефтегаздобычи"
|Брокер RoboForex обновит инфраструктуру серверов
|ПАО "АвтоКрАЗ" уточнил показатель убытка в 2016г, он сократился на 40%
|ИнГОК в 2016г сократил убыток более чем в 50 раз
|Енакиевский метзавод в 2016г получил 360 млн грн прибыли против значительного убытка годом ранее
|Одесский "Втормет" в 2016г нарастил прибыль почти вчетверо
Это интересно
|Кабмин обязал граждан проходить внеочередной медосмотр для возвращения изъятого водительского удостоверения
|В Великобритании запустят полицейский круглосуточный "летающий отряд" беспилотников
|Сингапурцы запустят в серию электрический суперкар
|Bloomberg опубликовал рейтинг самых здоровых стран мира
|Власти США готовы обвинить КНДР в краже средств со счета ЦБ Бангладеш в ФРБ Нью-Йорка - WSJ
|Samsung планирует транслировать следующую Олимпиаду с использованием технологий VR
|Анимированную «гифку», отправленную эпилептику, признали оружием
Анимированное изображение было отправлено еще в декабре 2016 года. 29-летний Джон Ривелло указывал в сообщениях, что ему известно о болезни журналиста, и выразил надежду, что картинка вызовет приступ эпилепсии. «Посмотрим, умрет ли он», - написал американец.