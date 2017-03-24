ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), входящее в группу "Метинвест", по итогам работы в 2016 году получило чистую прибыль в размере 360,483 млн грн, в то время как в 2015 году чистый убыток составлял 544,546 млн грн.

Согласно сообщению компании о годовом собрании акционеров, назначенном на 28 апреля текущего года, непогашенный убыток предприятия к концу года составил 837,924 млн грн.

ЕМЗ в 2016 году нарастил текущие обязательства на 9,2% - до 21 млрд 173,890 млн грн, долгосрочные - в 2,7 раза, до 6 млрд 763,291 млн грн.

В то же время ЕМЗ увеличил дебиторскую задолженность на 33,3% - до 20 млрд 125,357 млн грн.

Активы ЕМЗ возросли на 29% - до 28 млрд 448,254 млн грн, в том числе основные средства - на 2%, до 3 млрд 969,831 млн грн.

Численность работников за 2016 год снизилась на 3,4% - до 6,706 тыс. чел.

В повестке дня, в частности, значится вопрос о порядке распределения прибыли по итогам 2016 года.

ЕМЗ и Макеевский метзавод (ММЗ) - звенья единой производственной цепочки дивизиона стали и проката группы "Метинвест": ЕМЗ - основной поставщик заготовки для прокатных станов ММЗ.

ЧАО "ЕМЗ" вместе с совместным украинско-швейцарским предприятием ООО "Метален" входит в группу предприятий ЕМЗ. Предприятия, являющиеся отдельными юридическими лицами, осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке, имеют единый производственный цикл, на них осуществляется единое оперативное управление.

По данным предприятия, к концу 2015 года Metinvest B.V. (Нидерланды) владело 56,1117% акций ЕМЗ, Metinvest International S.A. (Швейцария) - 30,3378%.

Уставный капитал ЧАО "ЕМЗ" составляет 160 млн 897,992 тыс.

ЕМЗ, "Метален" и ММЗ входят в состав группы "Метинвест", являющейся международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний. В ее структуру входят добывающие и металлургические предприятия, в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом ключевых мировых рынков.

Основными акционерами компании Metinvest B.V. (Нидерланды, материнской компании группы "Метинвест") являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".