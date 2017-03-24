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Топливно-энергетический комплекс
Одесский "Втормет" в 2016г нарастил прибыль почти вчетверо
07:22 24.03.2017 |
Предприятие по операциям с ломом черных металлов ПАО "Втормет" (Одесса) по итогам работы в 2016 году получило чистую прибыль в размере 685 тыс. грн, в то время как в 2015 году она составляла 180 тыс. грн.
Согласно опубликованной повестке дня годового собрания акционеров, назначенного на 25 апреля, на конец прошлого года непогашенный убыток предприятия составил 37,390 млн грн.
При этом текущие обязательства за 2016 год снизились на 54,4% - до 100,842 млн грн, долгосрочные отсутствуют. Суммарная дебиторская задолженность снизилась на 66,6% - до 57,368 млн грн.
Активы компании в прошлом году сократились на 45,2%, до 154,603 млн грн, в том числе основные средства - на 10,1%, до 96,714 млн грн.
Численность персонала за 2016 год сократилась на 46,7% - до 40 чел.
ПАО "Втормет" занимается сбором и обработкой лома черных металлов.
ООО "Металинвест Лтд."владеет 91,0436% уставного капитала ПАО.
Уставный капитал ПАО - 1,531 млн грн.
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На сегодня предприятие не имеет достаточно средств для погашения долгов, поскольку его доходы имеют сезонный характер и используются преимущественно на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг и другие расходы, связанные с содержанием стадиона.
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