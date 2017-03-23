Подведение итогов последнего отчетного периода продемонстрировало, что с начала 2017 года борьба за лидерство среди брокеров стала еще активнее и безжалостнее.

В результате чего ТОП3 Рейтинга Форекс МОФТ увидел нового лидера, а трейдеры получили возможность оценить внутреннюю динамику каждой брокерской компании.

Аналитическое исследование и показатели февраля подтвердили серьезные намерения FXPro, которая в прошлом месяце возглавила рейтинг и продолжает идти впереди конкурентов, уверенно удерживая свою позицию. Стабильный прирост торговых оборотов в компании обеспечивает ей колоссальный отрыв и первое место в Рейтинге МОФТ.

Позитивными показателями завершился февраль для Forex4you. Команда компании провела комплекс мероприятий по улучшению своих сервисов и смогла активизировать большую часть трейдеров. Это благоприятно повлияло на общий торговый прирост и позицию брокера в рейтинге. Благодаря чему Forex4you разместилась на 2-м месте.

Закрывает ТОП3 в этом месяце InstaForex, которая, наоборот, не смогла противостоять своему основному конкуренту и, несмотря на общий прирост, потеряла одну позицию. На примере этой компании наглядно видна жестокая и не утихающая борьба среди брокеров, где даже повышение торговых оборотов не дает гарантий успеха и всегда нужно быть начеку.

RoboForex продолжается занимать 4-е место Рейтинга МОФТ, показывая стабильно заниженную динамику. Как ранее мы отмечали, эта компания имеет очень большой потенциал, но на данный момент он находится в "замороженном" состоянии. Надеемся на то, что компания сможет активизировать сегмент крупных инвестиций и вернет себе былую славу.

На границе ТОП5 с небольшим приростом разместилась компания EXNESS. Она улучшила свои показатели и перспективы, вернув себе позицию позапрошлого отчетного периода.

Вслед за ней подтянулась ХМ, перешагнув с 7-й на 6-ю ступень рейтинга Форекс брокеров МОФТ. В точности повторив сценарий возобновления позиций своего соседа сверху.

Одним из ярких и показательных примеров прироста стал скачок оборотов в NordFX. Торги в кругу трейдеров компании стали проходить более активно, что позволило ей дважды увеличить результаты прироста и совершить рывок в девять позиций. В результате NordFX получила 7-е место в рейтинге.

Стабильностью и 8-м местом рейтинга для Альфа-Форекс завершился этот отчетный месяц. В течение последних трех месяцев компания удерживается на одном уровне, ближе к 10-й позиции. Вместе с этим мы наблюдаем отсутствие каких-либо активных торговых рывков. Сохраняя подобный подход к работе брокер рискует надолго увязнуть на таком уровне, с перспективой потери даже этих позиций.

Еще одним примерным приростом смогла похвастаться AVATrade, которая преодолела девять ступеней рейтинга, переместившись с 18-го на 9-е место. Эта компания увеличила свой торговый оборот практически в три раза.

Закрыла ТОП10 рейтинга брокеров МОФТ TurboForex. Эта компания демонстрирует нам значительный спад позиций, который сначала произошел из-за банальной потери бдительности. На сегодняшний день мы видим, что активность и обороты конкурентов просто не дают ей возможности восстановить свои результаты. Теперь для возобновления в первой тройке лидеров рейтинга TurboForex нужно будет совершить серьезный скачок.

Открывает последнюю пятерку самых востребованных брокеров Форекс абсолютный новичок рейтинга - Tickmill. В прошлом месяце компания смогла улучшить свои позиции до 22-го места, а продолжив активную работу с клиентами уже через месяц получила 11-е место рейтинга.

На 12-м месте стабильно разместилась FreshForex, сохранив торговые обороты и позицию в рейтинге.

Плюс две позиции вверх и 13-е место досталось Grand Capital. Компания увеличила показатели за счет расширения своего клиентского сегмента. Торговля новых активных клиентов обеспечила брокеру возобновление восхождения к вершине рейтинга.

Вернуться в рейтинг наконец удалось FXGlory, которая поднялась на три ступеньки вверх, заняв 14-е место. Компании удалось восстановиться за счет увеличения торговой активности.

Впервые честь закрывать ТОП15 рейтинга Форекс брокеров МОФТ выпала компании FOREX CLUB. Анализируя торговую динамику этой компании мы можем смело утверждать, что брокер целенаправленно начал увеличивать торговые обороты и получил первые позитивные результаты своей активности.

Исследования, на которых был построен рейтинг, проведены на основе анализа показателей торговли самого большого сообщества Форекс трейдеров в Мире - МОФТ.





По материалам: IAFT News

