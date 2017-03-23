Апелляционный суд Киева приговорил к 5 годам тюрьмы условно бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка "Таврика" Анатолия Дробязко за служебную халатность.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

23 февраля 2011 года Дробязко был назначен исполняющим обязанности председателя правления банка "Таврика", однако в марте НБУ отказал в согласовании его назначения в связи с отсутствием у него безупречной деловой репутации.

В январе 2012 года НБУ повторно отказал банку в согласовании кандидатуры Дробязко, в связи с чем было решено его освободить с занимаемой должности.

Согласно судебным материалам, Дробязко в период с февраля 2011 по январь 2012 года ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности, что повлекло отнесение банка "Таврика" к категории неплатежеспособных.

Так, 16 ноября 2011 года "Таврика" открыла корреспондентский счет в австрийском Meinl Bank Aktiengesellschaft.

22 декабря 2011 между Meinl Bank и компанией "Винтен Трейдинг ЛТД" заключен договор займа на сумму 50 млн долларов для финансирования строительных проектов в Украине, которые должны осуществляться компанией ОАО "Трест" Югозападтрансстрой".

В тот же день и.о. председателя правления банка "Таврика" по просьбе бывшего председателя набсовета заключил с Meinl Bank договор ответственного хранения и залога денежных средств в сумме 26,5 млн долларов, которые зачислены на корреспондентский счет как гарантии обеспечения выполнения взятых обязательств компанией "Винтен Трейдинг ЛТД".

Следствие отмечает, что Дробязко не провел учет этого обязательства, а также не сформировал резерв для покрытия кредитного риска с целью недопущения убытков от невозврата долга из-за неплатежеспособности компании "Винтен Трейдинг ЛТД".

В результате невыполнения "Винтен Трейдинг ЛТД" своих обязательств перед Meinl Bank последний списал 26,5 млн долларов с корреспондентского счета банка "Таврика".

Результатом заключения договора между "Таврикой" и Meinl Bank без формирования необходимых резервов стала потеря активов банка и невозможность выполнения им требований вкладчиков и других кредиторов.

20 декабря 2012 года Национальный банк принял решение об отнесении банка "Таврика" к категории неплатежеспособных.

Таким образом, Анатолий Дробязко обвиняется в том, что он своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 367 УК Украины.

2 июня 2014 года Шевченковский райсуд Киева признал его невиновным в связи с недоказанностью, что в его деянии есть состав преступления.

13 марта 2017 года Апелляционный суд Киева вынес новый приговор, которым признал его виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Суд решил освободить его от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Также его обязали уплатить штраф 12,75 тыс. гривен и он лишен возможности в течение года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в банковских и финансовых учреждениях.

Кроме того, суд отменил арест имущества, корпоративных прав, средств, акций "Киевского ювелирного завода".

Как сообщали Українські Новини, с 21 марта 2013 года НБУ и Фонд гарантирования вкладов начали процедуру ликвидации банка "Таврика".

Фонд гарантирования вкладов продлевал ликвидацию банка "Таврика" дважды.