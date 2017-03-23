Венгерская банковская группа OTP не делала предложения российскому Внешэкономбанку (ВЭБ) по покупке Проминвестбанка.

Об этом сообщает агентство Reuters, передают Українські Новини.

По словам главы венгерской группы Шандора Чани, ОТР находится в предварительной стадии переговоров по покупке одного актива, но это не Проминвестбанк.

Венгерская группа рассмотрит возможность покупки Проминвестбанка, когда тот окончательно будет выставлен на продажу.

Согласно новой стратегии ВЭБа, Проминвестбанк должен быть продан в этом году.

Среди интересантов глава ВЭБа Сергей Горьков называл OTP.

О возможном выходе с украинского рынка ранее заявляли также Сбербанк и ВТБ.

Как сообщали Українські Новини, 16 марта Украина ввела санкции сроком на год против 5 дочерних российских банков.

В частности, в список попали Сбербанк, ВТБ, БМ Банк, Проминвестбанк и VS Bank.

Этим банкам запрещено выводить средства за пределы страны.

Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова 19 марта заявила, что все банки с российским госкапиталом ведут переговоры о продаже.

По данным НБУ, "дочки" российских банков имеют обязательства перед физлицами и юрлицами Украины на 36 млрд гривен (около $1,4 млрд).