ЧАО "Керамет" (Киев), одно из крупнейших предприятий Украины по операциям с ломом черных металлов, по итогам 2016 года сократил EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов) на 25,9% по сравнению с 2015 годом - до 74,791 млн грн при рентабельности 8% (в 2015 году - 9,1%).

Как сообщается в информации компании, за год EBIT (earnings before interest and taxes - прибыль до вычета процентов и налогов) снизился на 21,7% - до 64,094 млн грн.

При этом в 2016 году заготовлено и отгружено 185 тыс. тонн металлолома на 932,124 млн грн, тогда как в 2015-м было заготовлено и отгружено 233 тыс. тонн металлолома на 1 млрд 114,955 млн грн.,

Размер инвестиций в развитие компании в 2016 году составил 6,793 млн грн, в 2015-м - 11,033 млн грн.

Согласно объявлению компании о проведении 24 апреля годового общего собрания акционеров, в повестке дня значатся семь вопросов, в том числе об утверждении финотчетности за 2016 год, утверждение порядка распределения прибыли, сроков и порядка выплаты дивидендов.

ЧАО "Керамет" основано в 1994 году. Осуществляет деятельность в сфере обработки металлических отходов и лома черных металлов, а также их оптовой торговли.

По данным Нацдепозитария Украины на четвертый квартал 2016 года, в собственности ООО "Регион" находится 81,9421% ЧАО.

Уставный капитал "Керамета" - 23,480 млн грн, номинал акции - 1 грн.