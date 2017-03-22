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Топливно-энергетический комплекс
Физлицо Ленинг уменьшила долю в УФ Кристалбанка с 100% до 50%
16:34 21.03.2017 |
Жена бывшего исполняющего обязанности министра экономики Вадима Копылова Марина Ленинг уменьшила долю в уставном капитале Кристалбанка (Киев) с 100% до 50% акций.
Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.
Пакет акций Ленинг уменьшился с 100% до 50%.
В то же время 2 других физлица купили по 25% каждый.
Ранее сообщалось, что председатель правления Кристалбанка Леонид Гребинский намерен купить 50% финучреждения.
Как сообщали Українські Новини, Ленинг являлась председателем набсовета Терра Банка (на базе которого был создан Кристалбанк) с апреля 2010 года по апрель 2012 года.
По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 68-е место (606,6 млн гривен) среди 100 действующих банков.
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