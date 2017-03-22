Брокер AMarkets продолжает улучшать условия партнерства для своих клиентов. Так, компания сообщила о запуске мобильного приложения от Tradency - RoboX, которое ориентировано на гаджеты, функционирующие на операционке Android.

Отметим, что интерфейс приложения после обновления остался прежним. Среди плюсов специалисты брокера AMarkets указали удобную настройку параметров поиска портфелей, большой выбор функций, с помощью которых трейдер сможет вести эффективную работу с портфелями.

Также в мобильной версии RoboX добавлена важная опция, посредством которой можно контролировать действия торговых алгоритмов и закрывать открытые позиции. Скачать мобильное приложение уже можно в Google Play. Задать любые интересующие вопросы по приложению трейдеру могут специалистам службы поддержки компании.

По информации специалистов брокера AMarkets, в скором времени будут представлены приложения для гаджетов, которые работают на операционке iOS.