Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) допускает продажу дочернего в Украине Проминвестбанка венгерской банковской группе OTP.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости" со ссылкой на слова главы ВЭБа Сергея Горькова, передают Українські Новини.

Глава Внешэкономбанка объявил, что финальное решение по сделке о продаже украинского Проминвестбанка будет принято на следующей неделе.

Возможным покупателем может стать венгерская банковская группа OTP.

"Есть предложения, и мы их сейчас обсуждаем. Думаю, что на следующей неделе мы можем рассказать это более понятно", - заявил Горьков.

Он подчеркнул, что решение о продаже принимает наблюдательный совет Внешэкономбанка.

"Мы просто расскажем о финальных предложениях, на которые мы выйдем. Я думаю, на следующей неделе мы выйдем", - сказал Горьков.

Глава ВЭБа отметил, что ОТР активно интересуется, при этом компания всегда достаточно длительно принимает решение.

Как сообщали Українські Новини, 16 марта Украина ввела санкции сроком на год против пяти дочерних российских банков.

В частности, в список попали Сбербанк, ВТБ, БМ Банк, Проминвестбанк и VS Bank.

Этим банкам запрещено выводить средства за пределы страны.

Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова 19 марта заявила, что все банки с российским госкапиталом ведут переговоры о продаже.

По данным НБУ, "дочки" российских банков имеют обязательства перед физлицами и юрлицами Украины на 36 млрд гривен (около $1,4 млрд).