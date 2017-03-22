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Топливно-энергетический комплекс
НКРЭКУ с апреля увеличит тариф "Энергоатома" на 2,9%
11:57 21.03.2017 |
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 апреля 2017 года увеличит тариф АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" на отпуск электроэнергии на 2,9% - с 46,64 коп./кВт-ч до 48 коп./кВт-ч (без НДС).
Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник.
НКРЭКУ также уменьшила инвестиционную программу "Энергоатома" на 2017 год на 20,4% (на 1 млрд 370,3 млн грн) по сравнению с утвержденной в декабре - до 5 млрд 349,6 млн грн.
Как сообщалось, "Энергоатом" предлагал установить ему тариф на уровне 68,71 коп./кВт-ч (без НДС). Компания, в частности, предлагала включить в тариф расходы на приобретение уранового концентрата для пополнения резерва ядерных материалов на сумму свыше 3,8 млрд грн, но в Министерстве энергетики и угольной промышленности и, соответственно, в НКРЭКУ не поддержали эти расходы.
"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
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