Брокер Roboforex подготовил новые вебинары Форекс для трейдеров, и напомним, что участие в них совершенно бесплатное. Информация, которую клиенты компании получат на онлайн-семинарах, позволит им принимать в процессе торговли верные высокоприбыльные решения и обезопасить свой капитал от потерь.

Так, на текущей неделе специалисты брокера РобоФорекс расскажут об особенностях торговли ценными бумагами, стратегиях «Экстра», «Торговый хаос», «Price Action» и многом другом. Особо интересным будут вебинары, посвященные мифам о рынке Форекс и борьбе со страхами в процессе торговли.

В специальном разделе на сайте брокера Roboforex можно найти подробное описание тем предстоящих вебинаров и время их проведения.

Отметим, что начинающие трейдеры могут также воспользоваться особым сервисом компании - Центром аналитики, в котором представлена вся важная информация о текущем настрое рынка. Использовать данный сервис можно совершенно бесплатно.

По материалам: IAFT News