Антимонопольный комитет разрешил компании Jerste B.V.(Нидерланды), которая принадлежит одному из крупнейших операторов на масличном рынке холдингу "Кернел Групп" (Kernel Holding) купить более 50% 10 агропредприятий, принадлежащих одному из крупнейших в мире сырьевых трейдеров компании Glencore International AG (Швейцария).

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

В частности, АМКУ разрешил компании Jerste B.V. приобрести более 50% долей в уставном капитале ООО "Черновчанка-агро" (Винницкая область), ООО "Бужанское" (Черкасская область), ЧП "Вита-Колос" (Черкасская область), ООО "Интерагроинвест" (Киевская область), ООО "Кряж и К" (Винницкая область), ООО "Лучанское-2" (Киевская область), ООО "Мрия" (Винницкая область), ООО "Подол" (Черкасская область), ООО "Свитанок" (Киевская область) и ООО "Федюковка Агро", которые принадлежат компании "Гленкор Грейн Украина".

Как сообщали Українські Новини, в июле-декабре 2016/2017 маркетингового года (июль 2016-июнь 2017) "Кернел Групп" увеличил чистую прибыль на 13,7%, или на 19,481 млн долларов до 161,298 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего маркетингового года.

В состав группы входят Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский МЭЗ и Волчанский МЭЗ (оба - Харьковская область), комплекс по производству подсолнечного масла в Кропивницком (ранее принадлежал группе "Креатив"), элеваторы мощностью 2,2 млн тонн, агропредприятия, которые обрабатывают около 390 тыс. га земель в Украине.

Предприятия холдинга производят продукцию под ТМ "Щедрый дар", "Стожар", "Любонька", "Чумак".

Glencore International AG - швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров.