Финансовые новости
- |
- 17.03.17
- |
- 17:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
АМКУ разрешил принадлежащей Kernel Holding нидерландской Jerste B.V. приобрести более 50% принадлежащих Glencore 10 агропредприятий
17:46 17.03.2017 |
Антимонопольный комитет разрешил компании Jerste B.V.(Нидерланды), которая принадлежит одному из крупнейших операторов на масличном рынке холдингу "Кернел Групп" (Kernel Holding) купить более 50% 10 агропредприятий, принадлежащих одному из крупнейших в мире сырьевых трейдеров компании Glencore International AG (Швейцария).
Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.
В частности, АМКУ разрешил компании Jerste B.V. приобрести более 50% долей в уставном капитале ООО "Черновчанка-агро" (Винницкая область), ООО "Бужанское" (Черкасская область), ЧП "Вита-Колос" (Черкасская область), ООО "Интерагроинвест" (Киевская область), ООО "Кряж и К" (Винницкая область), ООО "Лучанское-2" (Киевская область), ООО "Мрия" (Винницкая область), ООО "Подол" (Черкасская область), ООО "Свитанок" (Киевская область) и ООО "Федюковка Агро", которые принадлежат компании "Гленкор Грейн Украина".
Как сообщали Українські Новини, в июле-декабре 2016/2017 маркетингового года (июль 2016-июнь 2017) "Кернел Групп" увеличил чистую прибыль на 13,7%, или на 19,481 млн долларов до 161,298 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего маркетингового года.
В состав группы входят Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский МЭЗ и Волчанский МЭЗ (оба - Харьковская область), комплекс по производству подсолнечного масла в Кропивницком (ранее принадлежал группе "Креатив"), элеваторы мощностью 2,2 млн тонн, агропредприятия, которые обрабатывают около 390 тыс. га земель в Украине.
Предприятия холдинга производят продукцию под ТМ "Щедрый дар", "Стожар", "Любонька", "Чумак".
Glencore International AG - швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В январе отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $86,7 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Залог за Насирова. Ответы на все горячие вопросы
|Гройсман: Не предусматривается повышение минимальных заработных плат в 2017 году больше кроме того, что уже сделано
|Перспективы развития украинского военного флота в начале марта получили реальные очертания
ВМС Украины пошли по пути развития малого прибрежного флота, который будет состоять из десятков высокотехнологических, но в то же время, относительно дешевых катеров разнообразного назначения - патрульных, ракетных, противоминных, сил специальных операций и т.п.
|Обострение на Донбассе. Какие перспективы у наступления ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|АМКУ разрешил принадлежащей Kernel Holding нидерландской Jerste B.V. приобрести более 50% принадлежащих Glencore 10 агропредприятий
|Приветственный бонус RoboForex — стартовый капитал для трейдеров
|Харьковский "Трест "Житлобуд-1" увеличил в 2016г чистую прибыль в 1,8 раз
|"Укрпошта" сокращает сроки доставки отправлений в Киеве до 24 часов
|Производитель аккумуляторов "Иста-Центр" в 2016г. нарастил убыток в 2,5 раза
|Балчун хочет привлечь к модернизации локомотивов УЗ китайцев
|"Энни Фудс" в 2016г увеличил чистый убыток почти на четверть
Это интересно
|Почему начальник отвергает все ваши хорошие идеи
|В офисах Audi прошли обыски в ходе расследования дизельного скандала
|В США преступник не смог угнать машину из-за механики
Злоумышленник, угрожая расправой, потребовал у жертвы научить его водить машину с механикой. Так и не освоив коробку передач, Уэйн с напарником покинули место преступления, забрав у владельца автомобиля телефон. Вскоре полиция нашла их по местонахождению аппарата.
|Будущее в понимании TAG Heuer: модульные часы Connected Modular 45
|Кадиллаки CTS научились общаться друг с другом
|Samsung в последний момент отказалась от использования нового дактилоскопического датчика в Galaxy S8
|VW и Tata буду выпускать совместные автомобили