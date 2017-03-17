Приветственный бонус брокера RoboForex - выгодная возможность для трейдеров начать торговлю на финрынке с несущественными вложениями средств. Welcome-бонус дается всем клиентам компании, прошедшим через процедуру верификации персональной информации, номера телефона и внесшим на счет свыше 10 долларов.

Приветственный бонус РобоФорекс составляет 30 долларов и предоставляется только для трейдеров, работающих со счетами Pro-Cent/Standard, Fix-Cent/Standard. Бонусные финсредства можно использовать в трейдинге и они не будут списываться с баланса при снижении эквити до отметки, которая меньше суммы приветственного бонуса.

Также следует знать, что клиенты RoboForex могут вывести всю прибыль, полученную от торговых операций с бонусными средствами, без ограничительных требований. Данное предложение брокера действует бессрочно и об окончании акции РобоФорекс сообщит заблаговременно.

Со способами внесения денег на депозит можно подробно ознакомиться в специальном разделе сайта компании.