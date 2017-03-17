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"Укрпошта" сокращает сроки доставки отправлений в Киеве до 24 часов
13:51 17.03.2017 |
"Укрпошта" запустила в Киеве новую модель доставки посылок и писем, при которой ее время сократилось менее чем до 24 часов.
Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, ранее доставка по Киеву затягивалась на два-три дня.
"Укрпошта" перестроила маршруты транспорта в столице, ввела дополнительный вывоз посылок и писем из почтовых отделений столицы после 18:00, задействовав дополнительный транспорт для его доставки в Киевский сортировочный центр. В нем также усилена ночная смена для отсортировки всего собранного в столице уже к утреннему развозу почты",- отмечается в сообщении.
Согласно ему, далее проекты по ускорению доставки будут реализованы для жителей Киевской области, позже - для других регионов Украины.
ПАО "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры, является национальным оператором почтовой связи. Предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделений по всей стране. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.
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