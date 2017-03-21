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Топливно-энергетический комплекс
"Мультиплекс-Холдинг" в 2016г. сократил чистый убыток на 49%
18:25 20.03.2017 |
ПАО "Мультиплекс-Холдинг" (Киев), развивающее в Украине сеть многозальных кинотеатров "Мультиплекс", в 2016 году сократило чистый убыток на 49% по сравнению с 2015 годом - до 17,969 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о проведении очередного собрания акционеров 20 апреля, ее непокрытый убыток вырос на 28,9% и составил 83,281 млн грн.
Активы ПАО "Мультиплекс-Холдинг" в 2016 году увеличились в 1,9 раза по сравнению с 2015 годом - до 566,249 млн грн.
Нераспределенная прибыль увеличилась на 28,8% - до 83,281 млн грн.
Текущие обязательства выросли по сравнению с 2015 годом в два раза - до 180,87 млн грн, долгосрочные также увеличились вдвое и составили 382,66 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность выросла на 65% - до 109 млн грн.
Количество работников ПАО "Мультиплекс-Холдинг" по результатам 2016 года увеличилось до 981 чел. с 312 чел. годом ранее.
Уставный капитал компании составляет 86 млн грн.
Компания "Мультиплекс-Холдинг" основана в 2003 году и по состоянию на конец июня 2016 года насчитывала 18 многозальных кинотеатров, расположенных в Киеве, Кривом Роге, Николаеве, Черкассах, Ривном, Хмельницком, Житомире, Херсоне, Мариуполе, Запорожье, Днепре, Чернигове и Харькове.
По данным компании, ее доля на рынке кинопроката Украины составляет 25%.
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