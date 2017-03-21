ПАО "Мультиплекс-Холдинг" (Киев), развивающее в Украине сеть многозальных кинотеатров "Мультиплекс", в 2016 году сократило чистый убыток на 49% по сравнению с 2015 годом - до 17,969 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о проведении очередного собрания акционеров 20 апреля, ее непокрытый убыток вырос на 28,9% и составил 83,281 млн грн.

Активы ПАО "Мультиплекс-Холдинг" в 2016 году увеличились в 1,9 раза по сравнению с 2015 годом - до 566,249 млн грн.

Нераспределенная прибыль увеличилась на 28,8% - до 83,281 млн грн.

Текущие обязательства выросли по сравнению с 2015 годом в два раза - до 180,87 млн грн, долгосрочные также увеличились вдвое и составили 382,66 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность выросла на 65% - до 109 млн грн.

Количество работников ПАО "Мультиплекс-Холдинг" по результатам 2016 года увеличилось до 981 чел. с 312 чел. годом ранее.

Уставный капитал компании составляет 86 млн грн.

Компания "Мультиплекс-Холдинг" основана в 2003 году и по состоянию на конец июня 2016 года насчитывала 18 многозальных кинотеатров, расположенных в Киеве, Кривом Роге, Николаеве, Черкассах, Ривном, Хмельницком, Житомире, Херсоне, Мариуполе, Запорожье, Днепре, Чернигове и Харькове.

По данным компании, ее доля на рынке кинопроката Украины составляет 25%.