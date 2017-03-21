Выручка агропромышленной группы компаний "Овостар Юнион" в 2016 году, согласно предварительным неаудированным данным, обнародованным на сайте компании, выросла на 2,6% - до $78 млн по сравнению с 2015 годом.

Маржа EBITDA снизилась в 2016 году до 30% против 46% в 2015 году.

Чистый долг компании к концу 2016 года составил $3,1 млн против $6 млн за 2015 год.

Согласно информации компании, она продолжает инвестиционную программу на площадке Ставищанской птицефабрики, которая началась в апреле 2014 года и завершится в 2018-2019 гг. По завершению инвестпроекта поголовье птицы в компании достигнет 10 млн голов, производство яиц - 2 млрд шт. Сейчас программа завершена на 60%.

Инвестиции в развитие компании в 2016 году составили $18 млн.

"Овостар" также сообщил, что находится в процессе получения сертификата, который позволит компании экспортировать яйца класса "А" в ЕС.

В 2017 году компания намерена нарастить производство яиц на 15% - до 1,7 млрд шт, сухих яичных продуктов - на 11%, до 2,5 тыс. тонн, жидких яичных продуктов - на 11%, до 9,8 тыс. тонн. Поголовье кур-несушек в 2017 года может вырасти на 9% - до 7,1 млн голов.

В 2016 году доля "Овостара", по оценке компании, на промышленном рынке яйца составила 18%.

Как сообщалось, "Овостар Юнион" в 2016 году произвел 1,479 млрд яиц, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Продажи яиц в прошлом году увеличились на 22% - до 1,054 млрд шт. Объемы экспорта выросли на 34% - с 229 млн шт. в 2015 году до 307 млн шт. в 2016-м.

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" является одним из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине.

По итогам января-сентября 2016 года компания сократила чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до $12,219 млн. Выручка "Овостара" увеличилась на 1,7% - до $53,665 млн, валовая прибыль сократилась на 26,3% - до $16,26 млн.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V., в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется главным исполнительным директором компании Борисом Беликовым и главой совета директоров Виталием Вересенко.