Производитель стартерных аккумуляторных батарей ЧАО "Иста-Центр" (Днепр), входящее в Национальную аккумуляторную корпорацию (НАК) "Иста" завершило 2016 год, по предварительным данным, с чистым убытком в размере 125,33 млн грн, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2015 года.

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров ЧАО, намеченного на 19 апреля, за минувший год "Иста-Центр" нарастила текущие обязательства почти на 4%, до 231,78 млн грн, а долгосрочные выросли на 49%, но составляют только 0,95 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании сократилась на 28,6%, до 35,24 млн грн, а активы в целом практически не изменились, составив 364,93 млн грн.

Собственный капитал ЧАО к началу текущего года составляет 132,22 млн грн, в том числе уставный - 128,17 млн грн.

Численность персонала "Иста-Центр" сократилась на шесть человек, до 152 работников.

ЧАО "Иста-Центр" является одним из заводов-производителей стартерных аккумуляторов НАК "Иста", входящей в группу компаний "Укрпроминвест".

В 2015 году чистый доход "Иста-Центр" составил 252,74 млн грн, что вдвое превысило аналогичный показатель 2014 года, чистый убыток сократился на 45% - до 49,23 млн грн.

НАК "Иста" в настоящее время объединяет два завода по производству аккумуляторов - "Иста-Центр" и ДОЗ "Энергоавтоматика" (производители аккумуляторов); завод "Укрсплав" (утилизация аккумуляторов и производство свинцовых сплавов), цех по производству пластмассовых комплектующих, а также Торговый дом Ista.

