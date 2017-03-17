Укрзалізниця ожидает предложений по модернизации украинских дизельных локомотив от CRRC Corp - крупнейшего китайского производителя подвижного железнодорожного состава. Об этом заявил председатель правления Укрзалізниці Войцех Балчун, находясь с рабочим визитом в Китае по приглашению корпорации CRRC, сообщает ЦТС.

"Если грузовые и пассажирские вагоны могут изготовить украинские производители, то к производству современных локомотивов мы должны привлечь мировых производителей. Сегодня актуальным является поиск оптимального решения модернизации дизельных локомотивов, поэтому ждем от китайских производителей предложений по этому поводу", - сказал Балчун на встрече с вице-президентом компании CRRC Ху Цзунсяном.

Китайская сторона со своей стороны предложила предоставить Укрзалізниці электровоз для тестовой демонстрации.

Помимо обновления локомотивного парка Укрзалізницю также интересуют перспективы развития скоростного железнодорожного движения в Украине. Предварительно стороны договорились о создании совместных экспертных рабочих групп по реализации данных вопросов.