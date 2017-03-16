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Сбербанк ввел новые лимиты на операции
22:41 15.03.2017 |
Сбербанк (Киев) с 16 марта установил новые временные суточные лимиты по операциям, в частности, ввел их на безналичные операции, объясняя такие ограничения необходимостью обеспечить стабильность в обслуживании клиентов в условиях противозаконных действий в отношении банка.
Как говорится в сообщении финучреждения, в частности, суточный лимит на операции по снятию наличных с карточных счетов с 16 марта составляет 20 тыс. грн / $750 / EUR700 по одному карточному счету клиента.
Любые безналичные операции с карточных счетов ограничены суммами 30 тыс. грн / $1100 / EUR1000 в сутки.
Сбербанк также напоминает, что с 15 марта по текущим счетам введены ограничения на выдачу наличных по денежному чеку или на межбанковские безналичные перечисления с текущих счетов на одного клиента в раз мере: для юрлиц - 3 млн грн. (или эквивалент в другой иностранной валюте), для физлиц-предпринимателей, в том числе нотариусов, адвокатов и самозанятых лиц, - 300 тыс. грн.
Указанные ограничения не распространяются на операции по выплате заработной платы, а также на бюджетные платежи и на валюту, купленную на межбанковском рынке 15 марта.
Помимо того в дополнение к введенному накануне лимиту в 30 тыс. грн на выдачу наличных с текущих счетов физических лиц Сбербанк с 16 марта установил такой же лимит на осуществление любых безналичных операций (перечислений средств) с текущих счетов (или эквивалент в другой иностранной валюте) в сутки на одного клиента.
Банк также установил с 16 марта единые лимиты на проведение любых безналичных операций по карточным счетам (в том числе, переводов с карт банка, расчетов ими в торгово-сервисных сетях и в сети Интернет) в размере 30 тыс. грн / $1100 / EUR1000 в сутки по одному карточному счету клиента. Суточное ограничение по операциям снятия наличных с карточных счетов с 16 марта для всех клиентов ужесточено до уровня 20 тыс. грн / $750 / EUR700, тогда как с 15 марта по отдельным пакетам можно было снимать в сутки 50 тыс. грн / $2 тыс. / EUR2 тыс.
"Обращаем Ваше внимание, что на данный момент банк работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами", - вновь, как и накануне, заявляет Сбербанк.
Как сообщалось, финучреждение с 15 марта также установило 5% комиссию (но не менее $50/EUR50/RUR3000) тарификации по переводам в долларах, евро, российских рублях и/или других иностранных валютах с открытых в банке текущих счетов клиентов-физических лиц на счета в других украинских банках.
Ранее, 13 марта, представители националистических организаций 13 марта в центре Киева символически замуровали вход в центральное отделение ПАО "Сбербанк" на ул. Владимирская, 46. Митингующие призвали украинскую власть лишить лицензии российские банки в Украине. В целях безопасности работа отделения банка была временно приостановлена.
Помимо того в эти же дни в нескольких областях Украины неизвестные заблокировали работу десятков банкоматов банков с российским капиталом, действующих на территории страны, а также ряда их отделений. Как сообщает "Гражданский корпус "Азов", активисты закрыли витражи и двери банков наклейками, а сами банкоматы залили монтажной пеной.
Украинские банки с российским капиталом, в особенности подконтрольные государству, после аннексии Россией Крыма и военных действий на Донбассе неоднократно подвергались различного вида нападениям. Ситуация обострилась после того, как 7 марта 2017 года Сбербанк России сообщил о готовности обслуживать лиц-владельцев "паспортов" непризнанных "ДНР" и "ЛНР" согласно указу президента России Владимира Путина.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сразу же выступил за закрытие украинского Сбербанка и потребовал скорейших санкций к нему со стороны Нацбанка Украины. Совет национальной безопасности и обороны Украины, к полномочиям которого относится установление таких санкций, 15 марта поручил НБУ в течение суток внести соответствующий проект. В тот же день Нацбанк предложил ввести в отношении украинских дочек банков с государственным капиталом Российской Федерации санкцию в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины.
"Применение такой санкции означает запрет осуществления любых финансовых операций в пользу материнских банков: это предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупки ценных бумаг, размещения средств на корсчетах и других подобные операций", - пояснил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий. Он указал, что речь идет о пяти банках - Проминвестбанк, ВТБ Банк, БМ Банк, Сбербанк, ВиЭс Банк.
Сбербанк (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.
По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 млрд грн) он занимал шестое место среди 93 действовавших в стране банков. Сбербанк, по его данным, обслуживает свыше 1 млн физических лиц в Украине.
В последний раз украинский Сбербанк, согласно данным НБУ, получал прибыль в 2014 году, которая составила 0,11 млрд грн. Следующий 2015 год финучреждение завершило с чистым убытком 6,23 млрд грн, а его чистый убыток за 2016 год составил 2,82 млрд грн.
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|Сбербанк ввел новые лимиты на операции
В частности, суточный лимит на операции по снятию наличных с карточных счетов с 16 марта составляет 20 тыс. грн / $750 / EUR700 по одному карточному счету клиента. Любые безналичные операции с карточных счетов ограничены суммами 30 тыс. грн / $1100 / EUR1000 в сутки
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