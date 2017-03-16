Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

СКМ заявляет о полной утрате контроля над активами на НКТ

 

Группа СКМ заявила о полной утрате контроля над всеми активами, расположенными на временно неконтролируемых территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Группа СКМ заявляет, что с сегодняшнего дня, 15 марта 2017 года, не контролирует работу своих активов, расположенных на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей (НКТ)", - говорится в сообщении на сайте СКМ, опубликованном в среду.

В сообщении приводится перечень соответствующих активов. Так, в горно-металлургическом секторе (Метинвест) - это ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (включая Макеевский филиал - ЧАО "Макеевский металлургический завод"), ЧАО "Енакиевский Коксохимпром", ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ЧАО "Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс", совместное украинско-швейцарское предприятие ООО "Метален".

В энергетическом секторе (ДТЭК): ЧАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", ООО "Моспинское УПП", ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", ООО "ДТЭК Востокэнерго" (ОП "Зуевская ТЭС"), ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ООО "Техремпоставка", ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ООО "Электроналадка", ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" и ООО "ДТЭК Сервис".

В секторе недвижимости (ЭСТА): БЦ "Пушкинский", БЦ "7-я линия".

В промышленно-сырьевом секторе (UMG): Докучаевский флюсо-доломитный комбинат.

"На протяжении трех лет наши предприятия на НКТ, вопреки всем сложностям, работали исключительно в рамках украинского законодательства, оставаясь связующим звеном между контролируемой и неконтролируемой территорией Украины. Группа СКМ неоднократно заявляла, что считает абсолютно неприемлемым требование о перерегистрации своих предприятий и уплате налогов самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР", - подчеркивают в СКМ.

В группе СКМ указали, что с сегодняшнего дня они утратили возможность обеспечивать работу своих активов на НКТ в рамках правового поля Украины. "Мы вынуждены принять решение о прекращении своей деятельности во временно неконтролируемых украинскими властями отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, СКМ подает заявления в правоохранительные органы Украины о захвате имущества производственных предприятий и непроизводственных активов. Ранее группа СКМ уже обратилась в ГФС, налоговые органы и государственные фонды с уведомлением о потере контроля над своими активами.

"Мы будем делать все возможное для восстановления верховенства права и возобновления работы наших предприятий на НКТ в рамках правового поля, включая обращения в украинские и международные суды", - заверили в СКМ.

Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группой Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе. 100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

В группу "СКМ" входят компании "Метинвест" (ГМК) и ДТЭК (энергетика), банк ПУМБ, страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

15.03 Пред­ло­же­ние ва­лю­ты на меж­бан­ке 15 мар­та пре­вы­ща­ло спрос

15.03 Сбер­банк ввел но­вые ли­ми­ты на опе­ра­ции

15.03 ФРС ожи­да­е­мо по­вы­си­ла став­ку на 0,25 про­цент­но­го пунк­та, до 0,75-1%

15.03 НБУ упро­стил по­куп­ку ино­стран­ной ва­лю­ты для осу­ществ­ле­ния не­ко­то­рых опе­ра­ций

15.03 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 15 мар­та в "крас­ной зоне"

15.03 Дол­лар тор­гу­ет­ся раз­но­на­прав­лен­но в ожи­да­нии ито­гов за­се­да­ния ФРС

15.03 НБУ пред­ла­га­ет СНБО за­пре­тить вы­вод ка­пи­та­ла до­чер­ни­ми рос­сий­ски­ми бан­ка­ми из Укра­и­ны

15.03 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 15.03.2017

15.03 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 15.03.17

15.03 Це­на зо­ло­та сни­жа­ет­ся 15 мар­та в ожи­да­нии ито­гов за­се­да­ния ФРС

15.03 НБУ ку­пил $25,1 млн на аук­ци­оне в сре­ду при пред­ло­же­нии $33,4 млн

15.03 Фон­до­вые рын­ки АТР из­ме­ни­лись сла­бо и раз­но­на­прав­лен­но в ожи­да­нии ито­гов за­се­да­ния ФРС

15.03 Ак­ти­вы Фон­да га­ран­ти­ро­ва­ния вкла­дов в фев­ра­ле со­кра­ти­лись на 0,6% до 15,8 млрд гри­вен

15.03 Не­сколь­ко рос­сий­ских бан­ков на­ча­ли об­слу­жи­вать физ­лиц с "паспортами" ДНР и ЛНР

15.03 СНБО по­ру­чил НБУ и СБУ про­ана­ли­зи­ро­вать де­я­тель­ность укра­ин­ских бан­ков с рос­сий­ским госка­пи­та­лом и вве­сти санк­ции в те­че­ние су­ток

• дальше…

15.03 СКМ за­яв­ля­ет о пол­ной утра­те кон­тро­ля над ак­ти­ва­ми на НКТ

15.03 Же­лез­но­до­рож­ные пар­тии неф­те­про­дук­тов по­де­ше­ве­ли еще на 150-350 грн/т.

15.03 Це­ны вы­со­ко­ок­та­но­вых бен­зи­нов 15 мар­та сни­жа­ют­ся в мел­ком опте и ста­биль­ны — в роз­ни­це

15.03 Це­на неф­ти рас­тет 15 мар­та на дан­ных о со­кра­ще­нии ее за­па­сов в США

15.03 ДНР и ЛНР за­хва­ти­ли ак­ти­вы "Метинвеста" на не­кон­тро­ли­ру­е­мой тер­ри­то­рии Дон­бас­са, - бир­же­вое со­об­ще­ние

15.03 Це­на зо­ло­та сни­жа­ет­ся 15 мар­та в ожи­да­нии ито­гов за­се­да­ния ФРС

15.03 Мин­фин ини­ци­и­ру­ет вве­де­ние на­ло­га на вы­ве­ден­ный ка­пи­тал

15.03 Мин­фин под­дер­жи­ва­ет вве­де­ние нуле­во­го де­кла­ри­ро­ва­ния по­сле ре­фор­мы ГФС

15.03 За­хва­че­ны все ак­ти­вы "ДТЭК Энерго" на не­под­кон­троль­ной тер­ри­то­рии

15.03 Сто­и­мость ав­то­га­за 15 мар­та сни­зи­лась в ря­де круп­ных ре­гио­наль­ных се­тей

• дальше…

15.03 США до­стиг­ли но­во­го ли­ми­та госдол­га

15.03 ФРС ожи­да­е­мо по­вы­си­ла став­ку на 0,25 про­цент­но­го пунк­та, до 0,75-1%

15.03 "Брексит": что озна­ча­ет для Бри­та­нии вве­де­ние в дей­ствие ста­тьи 50?

15.03 МЭА: ОПЕК в фев­ра­ле на­рас­ти­ла до­бы­чу, вы­пол­нив со­гла­ше­ние по со­кра­ще­нию на 91%

15.03 В Ита­лии от­ме­ча­ет­ся рост ак­тив­но­сти орг­пре­ступ­но­сти в сфе­ре АПК - ис­сле­до­ва­ние

15.03 Но­во­го пре­зи­ден­та Юж­ной Ко­реи до­сроч­но из­бе­рут 9 мая

15.03 Утеч­ка на­ло­го­вой де­кла­ра­ции Трам­па вы­зва­ла гнев Бе­ло­го до­ма

15.03 В 2016 го­ду чис­ло рос­си­ян с на­коп­ле­ни­я­ми со­кра­ти­лось на треть

15.03 Са­у­дов­ская Ара­вия вер­ну­лась к уве­ли­че­нию объ­е­мов до­бы­чи

14.03 Поль­ская PGNiG го­то­ва к за­вер­ше­нию кон­трак­та с "Газпромом" в 2022 го­ду

14.03 Суд ЕС до­пу­стил за­прет ре­ли­ги­оз­ных сим­во­лов на ра­бо­чем ме­сте

14.03 Япо­ния ста­ла экс­пор­те­ром чер­ной ик­ры

14.03 Тур­ция при­оста­нав­ли­ва­ет ди­пло­ма­ти­че­ские кон­так­ты с Ни­дер­лан­да­ми

14.03 Па­ла­та лор­дов одоб­ри­ла за­кон о за­пус­ке Brexit

14.03 Мо­жет ли Вил­дерс стать пре­мье­ром Ни­дер­лан­дов

• дальше…

14.03 В Ки­ев­ской об­ла­сти про­дол­жа­ет­ся стро­и­тель­ный бум

10.03 Ка­б­мин одоб­рил под­пи­са­ние со­гла­ше­ния с Тур­ци­ей о вза­им­ном въез­де граж­дан по ID-кар­точ­кам

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

21.02 Па­е­вые взно­сы за­строй­щи­ков Ки­е­ва в 2016г вы­рос­ли вдвое

16.02 Укра­и­на в "Ин­дек­се эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды-2017" при­ба­ви­ла 1,3 бал­ла, но опу­сти­лась на 166-е ме­сто

16.02 Ки­ев на­ме­рен до­го­во­рить­ся с При­ват­бан­ком о со­зда­нии вир­ту­аль­ной кар­точ­ки ки­ев­ля­ни­на

10.02 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла идею пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции сто­лич­но­го мет­ро "Петровка" в "Почайну"

07.02 В при­го­ро­де Ки­е­ва про­блем­ным мо­жет ока­зать­ся каж­дый пя­тый стро­я­щий­ся дом

• дальше…

15.03 По­ро­шен­ко при­зы­ва­ет об­ще­ствен­ность об­ра­тить вни­ма­ние на про­цесс фор­ми­ро­ва­ния Вер­хов­но­го су­да

15.03 По­ро­шен­ко: мы го­то­вы снять за­прет на пе­ре­ме­ще­ние гру­зов, ес­ли пред­при­я­тия бу­дут воз­вра­ще­ны укра­ин­ским соб­ствен­ни­кам и на­сту­пит пе­ре­ми­рие

15.03 По­ро­шен­ко про­тив до­сроч­ных вы­бо­ров в Ра­ду, оче­ред­ные долж­ны прой­ти в 2019 го­ду

15.03 Бло­ка­да По­ро­шен­ко. Что за­ста­вит Пу­ти­на от­дать Дон­басс в "хо­ро­шие руки"

15.03 Нар­деп Ар­те­мен­ко до­ку­мен­таль­но под­твер­дил граж­дан­ство Ка­на­ды - Лу­цен­ко

15.03 Ка­кое ору­жие ис­поль­зу­ют мо­биль­ные груп­пы тер­ро­ри­стов на Дон­бас­се

15.03 Все ав­то­мо­биль­ные и ж/д пу­ти на ок­ку­пи­ро­ван­ный Дон­басс бу­дут пе­ре­кры­ты се­го­дня до 13:00 -СНБО

15.03 СНБО под­дер­жал вре­мен­ное пол­ное пре­кра­ще­ние транс­порт­но­го со­об­ще­ния с ок­ку­пи­ро­ван­ны­ми тер­ри­то­ри­я­ми Дон­бас­са

15.03 СНБО по­ру­чил НБУ и СБУ про­ана­ли­зи­ро­вать де­я­тель­ность укра­ин­ских бан­ков с рос­сий­ским госка­пи­та­лом и вве­сти санк­ции в те­че­ние су­ток

15.03 По­ро­шен­ко ка­те­го­ри­че­ски про­тив при­зна­ния ча­сти Дон­бас­са ок­ку­пи­ро­ван­ной тер­ри­то­ри­ей и пред­ло­жит Ра­де при­нять дру­гой за­кон

15.03 По­ро­шен­ко: Укра­и­на вы­ста­вит счет за по­те­ри от бло­ка­ды Дон­бас­са как са­мо­про­воз­гла­шен­ным рес­пуб­ли­кам, так и "Самопомочи" и "Батькивщине"

15.03 По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет СНБО Укра­и­ны вре­мен­но пре­кра­тить транс­порт­ное со­об­ще­ние с ок­ку­пи­ро­ван­ны­ми тер­ри­то­ри­я­ми Дон­бас­са

15.03 По­че­му Па­ра­сю­ку с Се­мен­чен­ко нуж­на кровь АТОш­ни­ков

15.03 Луцк хо­тят оста­вить без вы­бо­ров, — по­ли­то­лог

14.03 Съезд су­дей из­брал чле­на­ми ВСП Ху­ди­ка и Ша­пра­на

• дальше…

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

15.03 В офи­сах Audi про­шли обыс­ки в хо­де рас­сле­до­ва­ния ди­зель­но­го скан­да­ла

15.03 В США пре­ступ­ник не смог угнать ма­ши­ну из-за ме­ха­ни­ки

15.03 Ка­дил­ла­ки CTS на­учи­лись об­щать­ся друг с дру­гом

15.03 Samsung в по­след­ний мо­мент от­ка­за­лась от ис­поль­зо­ва­ния но­во­го дак­ти­ло­ско­пи­че­ско­го дат­чи­ка в Galaxy S8

15.03 VW и Tata бу­ду вы­пус­кать сов­мест­ные ав­то­мо­би­ли

14.03 В Же­не­ве де­бю­ти­ро­вал пред­вест­ник се­ми­мест­но­го крос­со­ве­ра SsangYong

14.03 Гиб­кий смарт­фон Samsung по­явит­ся на рын­ке не ра­нее 2018 го­да

14.03 Toyota при­вез­ла в Же­не­ву трех­ко­лес­ный кон­цепт i-TRIL

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

14.03 Ки­тай­цы по­ка­за­ли ги­брид­ный су­пер­кар с ше­стью мо­то­ра­ми

13.03 ФБР рас­сле­ду­ет та­ин­ствен­ное по­хи­ще­ние физи­че­ских бит­кой­нов

13.03 В Юж­ной Ко­рее со­здан пла­стик для гиб­ких смарт­фо­нов

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

13.03 Со­зда­тель Lamborghini Diablo сде­лал для ин­дий­цев сред­не­мо­тор­ный спорт­кар

• дальше…

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

По­ро­шен­ко: мы го­то­вы снять за­прет на пе­ре­ме­ще­ние гру­зов, ес­ли пред­при­я­тия бу­дут воз­вра­ще­ны укра­ин­ским соб­ствен­ни­кам и на­сту­пит пе­ре­ми­рие

"Мы го­во­рим: вер­ни­те пред­при­я­тия укра­ин­ским вла­дель­цам, не за­ви­си­мо от то­го, го­су­дар­ствен­ная это фор­ма соб­ствен­но­сти или нет. Ведь и го­су­дар­ствен­ную фор­му соб­ствен­но­сти за­хва­ти­ли. Обес­печь­те пер­вый и вто­рой пункт Мин­ских со­гла­ше­ний - пре­кра­ще­ние ог­ня и от­вод тя­же­лой тех­ни­ки и ар­тил­ле­рии, и мы сни­ма­ем огра­ни­чи­тель­ные ме­ры по пе­ре­ме­ще­нию гру­зов через ли­нию столкновения".
По­ро­шен­ко про­тив до­сроч­ных вы­бо­ров в Ра­ду, оче­ред­ные долж­ны прой­ти в 2019 го­ду

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно