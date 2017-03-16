Группа СКМ заявила о полной утрате контроля над всеми активами, расположенными на временно неконтролируемых территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Группа СКМ заявляет, что с сегодняшнего дня, 15 марта 2017 года, не контролирует работу своих активов, расположенных на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей (НКТ)", - говорится в сообщении на сайте СКМ, опубликованном в среду.

В сообщении приводится перечень соответствующих активов. Так, в горно-металлургическом секторе (Метинвест) - это ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (включая Макеевский филиал - ЧАО "Макеевский металлургический завод"), ЧАО "Енакиевский Коксохимпром", ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ЧАО "Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс", совместное украинско-швейцарское предприятие ООО "Метален".

В энергетическом секторе (ДТЭК): ЧАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", ООО "Моспинское УПП", ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", ООО "ДТЭК Востокэнерго" (ОП "Зуевская ТЭС"), ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ООО "Техремпоставка", ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ООО "Электроналадка", ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" и ООО "ДТЭК Сервис".

В секторе недвижимости (ЭСТА): БЦ "Пушкинский", БЦ "7-я линия".

В промышленно-сырьевом секторе (UMG): Докучаевский флюсо-доломитный комбинат.

"На протяжении трех лет наши предприятия на НКТ, вопреки всем сложностям, работали исключительно в рамках украинского законодательства, оставаясь связующим звеном между контролируемой и неконтролируемой территорией Украины. Группа СКМ неоднократно заявляла, что считает абсолютно неприемлемым требование о перерегистрации своих предприятий и уплате налогов самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР", - подчеркивают в СКМ.

В группе СКМ указали, что с сегодняшнего дня они утратили возможность обеспечивать работу своих активов на НКТ в рамках правового поля Украины. "Мы вынуждены принять решение о прекращении своей деятельности во временно неконтролируемых украинскими властями отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, СКМ подает заявления в правоохранительные органы Украины о захвате имущества производственных предприятий и непроизводственных активов. Ранее группа СКМ уже обратилась в ГФС, налоговые органы и государственные фонды с уведомлением о потере контроля над своими активами.

"Мы будем делать все возможное для восстановления верховенства права и возобновления работы наших предприятий на НКТ в рамках правового поля, включая обращения в украинские и международные суды", - заверили в СКМ.

Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группой Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе. 100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

В группу "СКМ" входят компании "Метинвест" (ГМК) и ДТЭК (энергетика), банк ПУМБ, страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др.

