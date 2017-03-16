Компания "Метинвест" заявляет, что представители самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" захватили ее активы на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в сообщении Metinvest B.V. на сайте Ирландской фондовой биржи, передают Українські Новини.

"Вследствие требований руководства непризнанных республик о необходимости перерегистрации предприятий, находящихся в так называемых ДНР и ЛНР, группа "Метинвест" заявляет о полной потере контроля над работой всех своих активов на временно неконтролируемой территории (НКТ)", - говорится в сообщении.

Речь идет о ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (включая его макеевский филиал - ЧАО "Макеевский металлургический завод"), ЧАО "Енакиевский коксохимпром", ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ЧАО "Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс" и совместного украинско-швейцарского предприятия ООО "Метален".

"Решение о прекращении работы наших предприятий на территории так называемых ДНР и ЛНР - это вынужденный шаг, который вызван нашим категорическим несогласием с требованием сменить украинскую юрисдикцию. Кроме того, в сложившихся условиях мы не можем контролировать деятельность предприятий и, соответственно, нести ответственность за происходящее на их территории", - цитирует пресс-служба слова гендиректора Юрия Рыженкова.

Трудовые отношения с работниками активов "Метинвеста" на НКТ (порядка 20 тыс.) будут урегулированы в рамках действующего украинского законодательства.

Сотрудникам этих предприятий будут предложены варианты трудоустройства на предприятиях компании на контролируемой территории Украины: в Запорожье, Кривом Роге и Мариуполе.

Для защиты своих прав в данном вопросе группа "Метинвест" будет обращаться как в государственные органы Украины, так и в международные организации.

Как сообщали Українські Новини, 15 марта ДТЭК также заявил о захвате представителями самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" всех активов "ДТЭК Энерго" на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Основными акционерами группы "Метинвест" являются SCM (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" (23,76%), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.