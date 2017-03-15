​ Брокер FreshForex вместе с компанией MetaQuotes, специализирующейся на разработке ПО для финрынка, запустил сервис «Купоны», посредством которого трейдеры могут заплатить за услуги для терминала МетаТрейдер (советники, индикаторы, виртуальный хостинг).

Помимо этого стало известно, что брокер FreshForex 14.04.17 организует розыгрыш десяти купонов с номиналом 50 долларов. Счастливые обладатели таких купонов будут отобраны случайным образом из числа тех, кто с 14.03.17 по 13.04.17 внесет на баланс 100 долларов.

Специалисты брокера FreshForex поведали о том, что из себя представляет купон. Это текстовый код, который вставляется в форму оплаты на MQL5.community или терминалах МетаТрейдер. Новый сервис работает по следующей системе: брокер генерирует купон и направляет его трейдеру вместе с инструкцией по применению. Если у клиентов компании остались какие-либо вопросы по функционированию сервиса, они могут задать их специалистам брокера FreshForex.

Также напоминаем, что на сегодня запланирован вебинар, посвященный предстоящему заседанию Федрезерва Америки, в рамках которого будет обговариваться повышение ставки регулятором.

По материалам: IAFT News