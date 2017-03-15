DTEK Energy Group заявляет о захвате представителями самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" всех активов " ДТЭК Энерго " на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.





Об этом говорится в сообщении DTEK Energy Group на сайте Ирландской фондовой биржи, передают Українські Новини.

"По состоянию на 15 марта все активы "ДТЭК Энерго", а именно "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", шахта "Моспинская", "ДТЭК Энергоуголь", ДТЭК Зуевская ТЭС", "ДТЭК Донецкоблэнерго", "Электроналадка", "ДТЭК Сервис", "ДТЭК Power Grid", ООО "Техремпоставка", ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", которые расположены на территориях, неконтролируемых правительством Украины, были изъяты самопровозглашенными ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

Все вышеуказанные активы зарегистрированы и действуют в соответствии с законодательством Украины.

"Все требования ДНР и ЛНР в отношении принудительной местной регистрации являются незаконными и неприемлемыми", -говорится в сообщении.

ДТЭК будет использовать все доступные национальные и международные правовые средства для защиты своих прав.

Как сообщали Українські Новини, с 13 февраля практически полностью заблокировано ж/д сообщение через линию разграничения, в результате чего добываемый на неконтролируемой территории уголь не может поставляться на украинские ТЭС.

В конце февраля самопровозглашенные "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" заявили о введении с 1 марта так называемого "внешнего управления" на украинских предприятиях.

2 марта на сайте Ирландской фондовой биржи было опубликовано сообщение DTEK Finance о том, что по состоянию на 14:00 того дня ДТЭК полностью контролировал и управлял всеми своими активами, находящимися на временно неконтролируемых территориях.

9 марта ДТЭК сообщил, что его угледобывающие предприятия, которые расположены на временно неконтролируемых территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей, приостановили добычу угля.