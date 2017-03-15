Крупнейший мировой лоукостер компания Ryanair начнет выполнять рейсы из Киева в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм с октября 2017 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам коммерческий директор авиакомпании Девид О'Брайан.

Рейсы в Эйндховен будут осуществляться 3 раза в неделю, в Лондон Станстед - 5 раз в неделю, в Манчестер - 3 раза в неделю и в Стокгольм-Скавста - 4 раза в неделю.

Компания также намерена начать осуществление 7 рейсов из Львова и планирует перевозить около 250 тыс. пассажиров ежегодно из обоих аэропортов.

О'Брайан отметил, что в долгосрочной перспективе Ryanair может рассмотреть вопросы базирования самолетов в Украине, а также вопросы возможного сотрудничества с "Международными авиакомпаниями Украины".

Он также отметил, что рейсы из Киева будут осуществляться из международного аэропорта "Борисполь", однако не исключает возможности дальнейшего сотрудничества и с аэропортом "Киев" (Жуляны").

Авиакомпания намерена нарастить пассажиропоток до 200 млн пассажиров в год до 2024 года.

Украина стала 34 страной, в которой присутствует Ryanair.

Согласно информации авиакомпании, до полуночи 16 марта цены на билеты новых маршрутов Ryanair из Киева и Львова составят всего 19,99 Евро.

При этом стоимость билетов вне акции не уточняется.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что лоукост-авиакомпания Ryanair (Ирландия) намерена начать работу в Украине с 15 марта.

Ryanair рассматривает возможность выполнения рейсов в Украину.

В апреле 2015 года Государственная авиационная служба обратилась к бюджетным авиаперевозчикам с предложением начать полеты во Львов.

В июле 2016 года генеральный директор Международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого Татьяна Романовская заявила, что Ryanair намерен начать полеты в Украину в 2017 году.