Финансовые новости
- |
- 15.03.17
- |
- 04:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Сбербанк ввел временное ограничение на снятие наличных 20 тыс. гривен/сутки и $800/сутки
19:15 14.03.2017 |
Сбербанк с 14 марта ввел временное ограничение на снятие наличных средств в размере 20 тыс. гривен/сутки и 800 долларов (или евро) в сутки.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
Такие ограничения действуют по картам в рамках проектов "Универсальный", "Лояльный", "Зарплатный +" и "Специальный", а также по корпоративным картам.
По картам, выпущенным в рамках пакетов "Статус", "Мега Зарплатный" и "Престиж", ограничения составляют 50 тыс. гривен и 2 тыс. долларов или евро в сутки.
Указанные лимиты установлены на снятие средств как в Украине, так и за ее пределами.
Лимиты на безналичные расчеты остаются без изменений.
На данный момент банк работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами.
Как сообщали Українські Новини, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Национальный банк ввести санкции против Сбербанка России после начала обслуживания клиентов с документами ДНР и ЛНР, а Нацбанк готов был инициировать перед СНБО вопрос введения санкций против украинского дочернего Сбербанка за такие действия.
Также Аваков обвинил Сбербанк (Киев) в финансировании боевиков на Донбассе, а премьер-министр Владимир Гройсман высказался за быструю реакцию от НБУ и СНБО при подтверждении соответствующей информации.
13 марта активисты партии "Национальный корпус" (бывший "Азов") замуровали вход в отделение Сбербанка на ул. Владимирской в Киеве.
Несколькими днями ранее штаб блокады заявил, что намерен самостоятельно закрывать отделения Сбербанка, и призвал вкладчиков забрать свои вклады до 24 марта.
2016 год Сбербанк закончил с убытком 2,8 млрд гривен.
ПАО "Сбербанк" контролируется одноименным российским финучреждением.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 6-е место (48,4 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке 14 марта продолжил снижение
ТОП-НОВОСТИ
|Съезд судей избрал членами ВСП Худика и Шапрана
|Кто и зачем организовал "шатун" в Черновцах
|НБУ планирует снизить требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 65% до 50%
|НБУ намерен смягчить ограничение по продаже населению валюты с 12 тыс. гривен/день до 150 тыс. гривен/день в эквиваленте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сбербанк ввел временное ограничение на снятие наличных 20 тыс. гривен/сутки и $800/сутки
|В 2016 Банк инвестиций и сбережений сократил прибыль на 32% до 7,8 млн гривен
|Брокер ХМ провел гала-вечер в Бангкоке
|Правэкс-банк в 2016 году сократил убыток на 26% до 588,4 млн гривен
|Владелец и руководство Имэксбанка вывело из него $11 млн за месяц до временной администрации, - ФГВФЛ
|VS Банк в 2016 году сократил прибыль на 17% до 63,6 млн гривен
Это интересно
|Как привлечь внимание начальника, но не рассердить его
|Создатель Lamborghini Diablo сделал для индийцев среднемоторный спорткар
|"Умную" куртку от Google и Levi’s оценили в $350
|На моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650S
|Microsoft стала размещать рекламу непосредственно в проводнике Windows 10
|Ученые вычислили лучшее время, чтобы просить повышения зарплаты
|На Женевском автошоу состоялась премьера рестайлинговой версии Nissan Qashqai