Сбербанк с 14 марта ввел временное ограничение на снятие наличных средств в размере 20 тыс. гривен/сутки и 800 долларов (или евро) в сутки.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Такие ограничения действуют по картам в рамках проектов "Универсальный", "Лояльный", "Зарплатный +" и "Специальный", а также по корпоративным картам.

По картам, выпущенным в рамках пакетов "Статус", "Мега Зарплатный" и "Престиж", ограничения составляют 50 тыс. гривен и 2 тыс. долларов или евро в сутки.

Указанные лимиты установлены на снятие средств как в Украине, так и за ее пределами.

Лимиты на безналичные расчеты остаются без изменений.

На данный момент банк работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами.

Как сообщали Українські Новини, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Национальный банк ввести санкции против Сбербанка России после начала обслуживания клиентов с документами ДНР и ЛНР, а Нацбанк готов был инициировать перед СНБО вопрос введения санкций против украинского дочернего Сбербанка за такие действия.

Также Аваков обвинил Сбербанк (Киев) в финансировании боевиков на Донбассе, а премьер-министр Владимир Гройсман высказался за быструю реакцию от НБУ и СНБО при подтверждении соответствующей информации.

13 марта активисты партии "Национальный корпус" (бывший "Азов") замуровали вход в отделение Сбербанка на ул. Владимирской в Киеве.

Несколькими днями ранее штаб блокады заявил, что намерен самостоятельно закрывать отделения Сбербанка, и призвал вкладчиков забрать свои вклады до 24 марта.

2016 год Сбербанк закончил с убытком 2,8 млрд гривен.

ПАО "Сбербанк" контролируется одноименным российским финучреждением.

По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 6-е место (48,4 млрд гривен) среди 93 действующих банков.