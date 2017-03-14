Брокер ХМ организовал в столице Таиланда особое мероприятие - гала-вечер. В рамках данного мероприятия состоялось выступление артистов, розыгрыш призов и, конечно же, ужин с роскошными угощениями.

Отметим, что в числе призов лотереи был новый автомобиль Мазда СХ3, а также денежное вознаграждение в сумме 35 тыс. долларов, которое разделили между собой 10 гостей гала-вечера, организованного брокером ХМ.

Также стало известно, что компания планирует провести 15.04.17 семинар на тему трейдинга в Омане. Специалисты брокера ХМ представят информацию об основных аспектах трейдинга на колебаниях цены. Помимо этого будут рассмотрены темы, касающиеся торговых инструментов, которые необходимы для теханализа и управления рисками. Как сообщается, брокер ХМ проведет данный семинар совершенно бесплатно.

Для трейдеров, которые хотят повысить уровень своих знаний, помимо семинаров, брокер ХМ предлагает поучаствовать в вебинарах Forex. Ближайший вебинар состоится послезавтра, 16.03.17, а его тема будет касаться мани-менеджмента.

