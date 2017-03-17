ЧАО "Трест "Житлобуд-1" (Харьков), один из крупных застройщиков в городе, по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с 2015 годом - до 14,461 млн грн.

Согласно сообщению предприятия в прессе о проведении общего собрания акционеров 11 апреля, его активы в 2016 году увеличились на 41% и составили 1 млрд 708 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность в 2016 году сократилась на 44,1% по сравнению с предыдущим годом - до 299,124 млн грн. При этом текущие обязательства выросли в 2,5 раза и составили 915,422 млн грн, долгосрочные сократились на 7,7% - до 758,9 млн грн.

Нераспределенная прибыль увеличилась в 2,1 раз - до 27,426 млн грн.

Количество работников в 2016 году выросло до 1,299 тыс. с 1,049 тыс. чел.

Трест "Житлобуд-1" создан в 1964 году на базе "Харьковского треста Министерства высшего образования" (Харьков), основанного в 1947 году.

В 2005 году в рамках реорганизации к "Житлобуд-1" было присоединено ЗАО "Опорядбуд" (Ривне): трест выполняет строительно-монтажные работы, "Опорядбуд" - реконструкцию и восстановление зданий.

Как указывается на веб-сайте застройщика, в 2015 году им было реализовано 65% жилых проектов на рынке Харькова.

Трест, по его данным, в среднем реализует около 25 проектов жилых домов в год.

Согласно данным Единого госреестра по состоянию на 9 марта 2017 года, конечным бенефициаром ЧАО является Александр Харченко.

Уставный капитал ПАО "Трест "Житлобуд-1" составляет 5,384 млн грн.