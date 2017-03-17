Чистый убыток ПАО "Энни Фудс" (Одесса) с 2016 году вырос на 24,6% по сравнению с 2015 годом - до 1,4 млн грн.

Как сообщается в материалах к повестке дня собрания акционеров, запланированного на 18 апреля, стоимость активов компании в прошлом году составила 42,1 млн грн, что на 4,9% больше, чем в предыдущем году.

Суммарная дебиторская задолженность по итогам года сократилась на 21% - до 3,8 млн грн.

За 2016 год текущие обязательства "Энни Фудс" возросли на 44,4% - до 2,9 млн грн.

Численность персонала компании за прошлый год увеличилась на 21 чел. - до 121.

ПАО "Энни Фудс" основано в 1995 году на базе "Одеспищекомбината". Занимается производством кофе, кофейных напитков; супов, требующих варки, и супов моментального приготовления; специй и приправ; сухих смесей для приготовления тортов, кексов, кремов и др.

Собственником компании является Сергей Терзиев.