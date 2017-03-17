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Топливно-энергетический комплекс
"Энни Фудс" в 2016г увеличил чистый убыток почти на четверть
07:24 17.03.2017 |
Чистый убыток ПАО "Энни Фудс" (Одесса) с 2016 году вырос на 24,6% по сравнению с 2015 годом - до 1,4 млн грн.
Как сообщается в материалах к повестке дня собрания акционеров, запланированного на 18 апреля, стоимость активов компании в прошлом году составила 42,1 млн грн, что на 4,9% больше, чем в предыдущем году.
Суммарная дебиторская задолженность по итогам года сократилась на 21% - до 3,8 млн грн.
За 2016 год текущие обязательства "Энни Фудс" возросли на 44,4% - до 2,9 млн грн.
Численность персонала компании за прошлый год увеличилась на 21 чел. - до 121.
ПАО "Энни Фудс" основано в 1995 году на базе "Одеспищекомбината". Занимается производством кофе, кофейных напитков; супов, требующих варки, и супов моментального приготовления; специй и приправ; сухих смесей для приготовления тортов, кексов, кремов и др.
Собственником компании является Сергей Терзиев.
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