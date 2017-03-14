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Владелец и руководство Имэксбанка вывело из него $11 млн за месяц до временной администрации, - ФГВФЛ
11:02 14.03.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявляет, что накануне признания Имэксбанка неплатежеспособным из него было выведено около 11 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.
По данным ФГВФЛ, оценочная стоимость активов Имэксбанка составляет менее 15% от суммы, зафиксированной в бухгалтерской отчетности банка.
"В то время, как "на бумаге" стоимость активов, включенных в конкурсную массу, составляет 14,95 млрд гривен, 4 независимых субъекта оценочной деятельности оценили их в 2,1 млрд гривен. Анализ операций, проводимых банком незадолго до введения временной администрации, подтвердил, что в банке были применены схемы, манипуляции и выведение ликвидных активов", - сообщают в фонде.
При этом вкладчиками банка в рамках выплаты гарантированной суммы уже получено 4,168 млрд гривен.
Фонд отмечает, что почти 90% в балансовой стоимости ликвидационной массе банка - кредиты, предоставленные юридическим лицам.
"Если в бухгалтерской отчетности эта группа активов была оценена в 13,329 млрд гривен, то независимые оценщики определили их стоимость на уровне 1,536 млрд гривен", - подчеркивает фонд.
Среди причин такой низкой оценки фонд выделяет следующее: 90% кредитного портфеля - инсайдерские кредиты (13,1 млрд гривен); накануне введения временной администрации владельцами банка были выведены высоколиквидные залоги.
С 25 декабря 2014 года единственным обеспечением по кредитам 41 юрлица на сумму 8,3 млрд гривен стал футбольный стадион в Одессе.
Кроме того, незадолго до введения временной администрации в результате воплощенной схемы качественный кредитный портфель физических лиц был уступлен в пользу ООО "Фрегат".
После этого заключенным трехсторонним договором осуществлена замена стороны кредитора компании "Фрегат" новым кредитором ООО "Компания Даст".
Речь идет о 23 тыс. договорах на общую сумму задолженности 307,9 млн гривен.
По данным фонда, цена уступки составила лишь 28,3 млн гривен.
"Впрочем, перечисление даже этой суммы было осуществлено без внесения живых средств, а только путем записи в бухгалтерских документах. В схеме, в частности, были задействованы "средства" вкладчика с большим депозитом, который досрочно разорвав депозитный договор, вроде перечислил средства на счет ООО "Компания Даст" в качестве финансового займа. Показательно, что директором и учредителем этой компании выступает бывший сотрудник банка. В то же время на балансе банка остался проблемный кредитный портфель (почти 14 тыс. кредитных договоров)", - отмечает ФГВФЛ.
Также фонд констатирует, что за несколько недель до введения временной администрации банк перечислил компании-резиденту из Великобритании средства в сумме 10,9 млн долларов.
Эта сумма была перечислена за программное обеспечение, которое якобы введено компанией в офисе банка, расположенном в АР Крым в январе 2013 года.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк своим постановлением №330 от 21 мая 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Имэксбанка.
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