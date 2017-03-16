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Завод "Пивденкабель" в 2016г нарастил чистую прибыль на 46%
12:30 16.03.2017 |
ЧАО "Завод "Южкабель" (Харьков), ведущий в Украине производитель кабельно-проводниковой продукции, по предварительным данным, в 2016 году получил чистую прибыль в размере 43,31 млн грн, что на 45,8% больше, чем годом ранее.
Согласно информации в опубликованном в прессе объявлении о проведении общего собрания акционеров 20 апреля, нераспределенная прибыль компании к 1 января 2017 года составила 174,67 млн грн (годом ранее - 121,36 млн грн).
В повестку дня собрания внесен вопрос о распределении полученной чистой прибыли и начислении дивидендов.
За прошедший год завод нарастил текущие обязательства на 90,5% - до 171,2 млн грн, тогда как долгосрочные сократились почти на 36% - до 59,82 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность завода к началу 2017 года составила 98,38 млн грн, сократившись за прошлый год на 15,8%, активы в целом составили 1 млрд 042,2 млн грн, увеличившись за год на 8,7%.
Собственный капитал компании на 1 января 2017 года составляет 811,23 млн грн, в том числе уставный - 10,39 млн грн
Численность персонала предприятия за 2016 год сократилась на 1 чел. - до 919 работников.
Завод "Южкабель" основан в 1943 году. Согласно информации на сайте предприятия, на сегодня является крупнейшим в Украине по выпуску кабельно-проводниковой продукции, предлагая более 15 тыс. марко-размеров изделий. Поставляет продукцию на атомные и тепловые электростанции, нефтяные месторождения и угольные шахты, метрополитены и новостройки, железные дороги и городской транспорт. Значительная часть продукции экспортируется.
Согласно данным НКЦБФР, в 2015 году чистый доход компании вырос почти на 14% к 2014 году - до 913,3 млн грн.
По состоянию на четвертый квартал 2016 года кипрской C.I.H.- Cable Industrial принадлежало около 13,06% акций ЧАО, ООО "Пивденкабельинвест-плюс" - более 15,83%, "Пивденкабельпрокат" и "Пивденкабельинвест - по 14,1% акций.
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