Ведущее в СНГ предприятие по выпуску гидравлических силовых машин ПАО "Гидросила" (Кропивницкий), входящее в "Гидросила Групп", завершило 2016 год, по предварительным данным, с чистой прибылью 39,07 млн грн, что на 63,2% больше аналогичного показателя 2015 года.

Согласно информации к повестке дня собрания акционеров компании, намеченного на 19 апреля, нераспределенная прибыль "Гидросилы" к началу текущего года составила 286,5 млн грн против 247,43 млн грн к началу 2016 года.

За прошлый год "Гидросила" сократила текущие обязательства на 19,6%, до 29,96 млн грн, а долгосрочные по-прежнему отсутствуют.

Суммарная дебиторская задолженность "Гидросилы" на 1 января 2017 года составила 85,88 млн грн, увеличившись на 31,4%, а активы в целом выросли на 9% - до 378 млн грн.

Персонал компании за год сократился на 27 человек - до 1123 работника.

"Гидросила" выпускает силовую гидравлику для гидравлических систем тракторов, автомобилей, дорожно-строительной и коммунальной техники: насосы шестеренные и гидромоторы, аксиально-поршневые насосы и гидромоторы, а также компоненты гидромашин.

В 2015 году чистый доход компании вырос на 15,2% по сравнению с 2014 годом, до 357,56 млн грн, чистая прибыль сократилась на 27,7%, до 23,94 млн грн.

ПАО "Гидросила " в настоящее время входит в состав "Гидросила групп", созданной в результате реструктуризации АОЗТ "Гидрокомплект" кировоградского бизнесмена Павла Штутмана и разделения двух входящих в него направлений бизнеса в самостоятельные группы - "Гидросила Групп" (производство гидравлических систем для мобильных машин) и "Эльворти Групп" - производство сельхозтехники.