ПАО "Днепропетровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов" ("Днепровагонремстрой") в 2016 году получило, по предварительным данным, чистый убыток в размере 185,62 млн грн, что в 2,7 раза больше, чем в 2015 году

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров общества, намеченного на 14 апреля, непокрытый убыток на начало текущего года составил 710,38 млн грн (годом ранее - 524,64 млн грн).

Согласно публикации, за прошедший год предприятие сократило текущие обязательства на 33,4% - до 78,43рн, а долгосрочные выросли вдвое, до 390,89 млн грн.

Стоимость активов "Днепровагонремстроя" сократилась на 11% - до 198,46 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность выросла 6%, до 60,45 млн грн.

Собственный капитал компании отрицательный - 282,76 млн грн, уставный капитал составляет 56,58 млн грн.

Персонал предприятия на начало текущего года составлял 556 человек - на 89 работников меньше, чем годом ранее.

Согласно повестке дня собрания, акционеры, в частности, намерены рассмотреть вопрос о смене типа общества и перевыборов составов органов управления. Основным видом деятельности "Днепровагонремстроя" является капитальный и капитально-восстановительный ремонт пассажирских вагонов, а также их модернизация.

Внедренные предприятием технологии позволяют продлить срок службы вагонов не менее чем на 20 лет.

В 2015 году чистый доход компании сократился на 23% к 2014 году, до 130,36 млн грн, чистый убыток сократился на 21,6%, до 68,68 млн грн.

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на четвертый квартал 2016 года более 98,8% акций ПАО принадлежит венчурному закрытому корпоративному инвестфонду "Унибудинвест", аффилированному с бизнесменом Леонидом Юрушевым.