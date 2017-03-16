ПАО "ХайдельбергЦемент Украина" (Днепр), объединяющее украинские цементные заводы HeidelbergCement Group (Хайдельберг, Германия), по результатам 2016 года сократило чистый убыток на 44,4% по сравнению с 2015 годом - до 361,732 млн грн.

Согласно сообщению компании в прессе о проведении общего собрания акционеров 18 апреля 2017 года, ее активы в прошлом году выросли на 41,847 млн грн, или на 2,3%, по сравнению с 2015 годом - до 1,86 млрд грн.

В то же время по итогам 2016 года компания получила 703,274 млн грн непокрытого убытка против нераспределенной прибыли в 340,18 млн грн в 2015 году.

Текущие обязательства ПАО "ХайдельбергЦемент Украина" выросли на 24,5% - до 998,285 млн грн, долгосрочные - на 22,5%, до 1,13 млрд грн.

Как сообщалось, чистый убыток предприятия в 2015 году увеличился на 62% по сравнению с годом ранее и составил 650,9 млн грн, чистый доход вырос на 10,3% - до 1 млрд 297 млн грн.

ПАО "ХайдельбергЦемент Украина" создано в 2002 году. Занимается производством цемента и клинкера.

Основным акционером компании, согласно данным НКЦБФР, является "Си-Би-Ар Портланд Б.В." (99,8308%, CBR Portland B.V., Хертогенбос, Нидерланды).

Зарегистрированный капитал "ХайдельбергЦемент Украина" на 13 марта 2017 года составлял 396,854 млн грн.

HeidelbergCement Group имеет 2,3 тыс. представительств в 40 странах мира. В 2008 году группа завершила реструктуризацию бизнеса в Украине.

Согласно данным на сайте компании, по состоянию на 25 июля 2016 года цементное направление группы в Украине представлено заводами в Кривом Роге (мощностью 1,6 млн тонн цемента и 1,1 млн тонн клинкера в год), Каменском (650 тыс. тонн цемента и 350 тыс. тонн клинкера; оба - Днепропетровская обл.), а также в пгт Новоамвросиевское (2,5 млн тонн цемента и 2 млн тонн клинкера) и Енакиево (450 тыс. тонн цемента, оба - Донецкая обл.).

В середине ноября-2014 HeidelbergCement приостановила производственную деятельность на Донбассе.

Направление группы по производству товарного бетона в Украине представлено ООО "ХайдельбергБетон Украина", объединяющим бетонно-смесительные узлы в Луганске, Одессе, Днепре, Кривом Роге; по производству гранитного щебня - ООО "ХайдельбергГранит Украина" в Кривом Роге с карьером в области.