ПАО " Коблево " (Николаевская обл.), одно из крупнейших в Украине винодельческих предприятий, в 2016 году увеличило чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2015 годом - до 68,1 млн грн.

Согласно сообщению о собрании акционеров компании 20 апреля, ее активы за прошлый год выросли на 5,4% - до 363,24 млн грн.

Нераспределенная прибыль "Коблево" по итогам года увеличилась в 2,3 раза - до 120,5 млн грн, текущие обязательства винзавода за 2016 год уменьшились на 24,2% - до 154,48 млн грн.

Винзавод "Коблево" входит в состав "Баядера Групп", которая создана в 1991 году. Компания объединяет профильные активы в алкогольной отрасли - собственное производство ликеро-водочных изделий, вина и вермутов, дистрибьюторские компании в Украине и России, лицензионное производство собственных торговых марок в России и Беларуси. География экспорта насчитывает более 40 стран. Основные торговые марки: "Хлебный Дар", "Козацька Рада", "Перша Гильдия", "Цельсий", "Перепелка", Koblevo, Marengo.