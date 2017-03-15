ЧАО "Страховая компания "Теком" (Одесса) в 2016 году увеличила чистую прибыль почти в два раза по сравнению с 2015 годом - до 22,623 млн грн.

Как сообщается в объявлении о повестке дня собрания акционеров компании, запланированном на 14 апреля, ее активы в прошлом году возросли на 10,2% - до 258,8 млн грн.

Собственный капитал компании увеличился на 10,5% - до 227,9 млн грн.

Ее долгосрочные обязательства выросли на 21,8% - до 30,872 млн грн, тогда как текущие сократились до 23 тыс. грн с 4,183 млн грн годом ранее.

За прошлый год количество сотрудников компании увеличилось на 3 чел. - до 70.

СК "Теком" работает на рынке Украины с 1997 года, предоставляет услуги по рисковому страхованию.

Лицензии на осуществление страховой деятельности дают право осуществлять более 40 видов страхования.

Уставный капитал, СК "Теком", как и ранее, составляет 37,226 млн грн.