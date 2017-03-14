Брокер RoboForex активно работает над тем, чтобы его клиенты имели все необходимые инструменты для высокоприбыльной торговли на финрынках.

Для повышения уровня знаний трейдеров компания каждую неделю организовавыет обучающие вебинары, в которых специалисты РобоФорекс представляют вниманию участников рынка Fore актуальную информацию для улучшения эффективности торговой стратегии.

Так, сегодня в рамках вебинаров будут рассмотрены стратегия «Ленивый» и американская валюта в паре с фунтом и евро (графический анализ).

14.03.17 трейдеры смогут ознакомиться с системой «Скальпинг без индикаторов» и с основными моментами торговли на фондовом рынке.

Торговая стратегия «Экстра» и теханализ с М. Артемовым запланированы на 15.03.17.

16.03.17 трейдеры смогут рассмотреть стратегии «Прайс Экшен» и «Торговый хаос».

На последний день торговой недели запланирован поиск графических моделей.

Ознакомиться с детальной информацией о тематике и времени проведения вебинаров можно в специальном разделе сайта РобоФорекс. Также на сайте брокера представлены аналитические обзоры от профессионалов в сфере трейдинга.