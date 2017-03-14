Южненский городской суд Одесской области постановил удовлетворить ходатайство компании Ostchem Holding Limited (один из активов Group DF Дмитрия Фирташа), признал и дал согласие на принудительное выполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о взыскании с ПАО Одесский припортовый завод 5,24 млрд грн непогашенного неоспариваемого долга и начисленной пени в размере 1,5 млрд грн. Соответствующее решение вынесено 6 марта 2017 г. и опубликовано на сайте Единого реестра судебных решений.

Суд предоставил Ostchem Holding Limited разрешение на принудительное взыскание этой суммы с должника и выдал исполнительное письмо.

Указано, что данный долг образовался в результате невыполнения ОПЗ договора покупки-продажи природного газа от 20 января 2013 г. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение в пользу Ostchem Holding Limited 25 июля 2017 г.

Напомним, 6 марта 2017 г. на ОПЗ началось производство товарного карбамида и аммиака. Этому предшествовал сбор заявок от потенциальных партнеров и инвесторов относительно предложений по восстановлению работы завода. За месяц, на протяжении которого Фонд государственного имущества Украины собирал заказ, поступило 15 предложений, из которых 1 предложение касалось снабжения газом, 9 - работы по давальческому сырью, 5 - аренды предприятия. Наилучшей было признано предложение ERU Group по работе с давальческим сырьем.