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Топливно-энергетический комплекс
VS Банк в 2016 году сократил прибыль на 17% до 63,6 млн гривен
07:18 14.03.2017 |
В 2016 году VS Банк (ранее Volksbank, Львов) сократил чистую прибыль на 17% до 63,605 млн гривен по сравнению с 2015 годом (76,5 млн гривен).
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
В 1-м квартале прибыль банка составила 7,5 млн гривен, во 2-м квартале - 40,7 млн гривен, в 3-м квартале - 7,2 млн гривен, а в 4-м квартале - 8,2 млн гривен.
2015 год банк закончил с прибылью 76,5 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2012 году российский "Сбербанк" купил австрийский Volksbank, а с ним и его дочернее финучреждение в Украине.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 29-е место (3,9 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2016
|01.01.2017
|Изменение, %
|Активы
|3 666,0
|3 909,3
|6,6
|Кредиты клиентам
|1 710,3
|1 407,2
|-17,7
|Средства физлиц
|440,3
|459,7
|4,4
|Средства юрлиц
|567,9
|560,4
|-1,3
|Всего капитала
|851,5
|899,1
|5,6
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