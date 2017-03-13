Финансовые новости
- |
- 13.03.17
- |
- 10:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Марфин Банк закончил 2016 год с прибылью 23,4 млн гривен
08:49 13.03.2017 |
2016 год Марфин Банк (Черноморск, Одесская область) закончил с чистой прибылью 23,436 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
В 1 квартале прибыль банка составила 5,2 млн гривен, во 2 квартале - 6,9 млн гривен, в 3 квартале - 3,8 млн гривен, а в 4 квартале - 7,5 млн гривен.
2015 год банк закончил с убытком 112,9 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, акционером банка является Marfin Popular Bank Public Co (Кипр, 99,88%), которая, в свою очередь, контролируется республикой Кипр.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 30-е место (3,5 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2016
|01.01.2017
|Изменение, %
|Активы
|3 130,8
|3 538,7
|13,0
|Кредиты клиентам
|1 484,9
|1 428,6
|-3,8
|Средства физлиц
|1 123,1
|1 416,8
|26,2
|Средства юрлиц
|1 597,0
|1 688,7
|5,7
|Всего капитала
|388,8
|412,4
|6,1
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выходные в АТО. "Гибриды" начали применять новые артиллерийские "пируэты"
|Выборы во Франции: объяснение в графиках
|Эрдоган выступил с угрозами в адрес Нидерландов
|Финансисты прогнозируют сохранение профицита валюты на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Марфин Банк закончил 2016 год с прибылью 23,4 млн гривен
|"Одессавинпром" завершил 2016г с чистой прибылью 23,6 млн грн
|2016 Universal Bank закончил с прибылью 77,1 млн гривен
|ПриватБанк выиграл конкурс на размещение банкоматов в Киевском метрополитене
|Укртрансгаз будет покупать газ небольшими порциями - по ценам европейского хаба
|"Днепроспецсталь" за 2 мес. нарастила выпуск проката более чем на четверть
Это интересно
|Новый Audi RS5 сделали мощнее и быстрее BMW M4
Двигатель Audi RS5 сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. С места до ста километров в час купе разгоняется за 3,9 секунды, что на 0,2 секунды быстрее в сравнении с M4 и на 0,1 секунды быстрее AMG C 63, но эквивалентно показателям C 63 S.
|12 способов доказать работнику его некомпетентность
|Volvo XC60 стал 407-сильным гибридом
|Крупнейшие ИТ-компании оценивают риски после публикации документов ЦРУ - WSJ
Крупнейшие высокотехнологичные компании мира, включая Apple, Samsung, Google и Microsoft, оценивают риски для кибербезопасности своих пользователей после публикации сайтом WikiLeaks материалов ЦРУ, указывающих на то, что власти могут получать удаленный доступ к устройствам граждан.
|Флагманский гибрид Lexus получил четырехступенчатый "автомат"
|В Bentley создали электрический родстер
|Pininfarina подготовила 800-сильный седан с микротурбогенератором