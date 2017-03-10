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Топливно-энергетический комплекс
«Укртатнафта» получила первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу
14:59 10.03.2017 |
ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) 10 марта получила первую партию азербайджанской нефти по нефтепроводу системы «Укртранснафты». Об этом сообщили представители компании в ходе-пресс-тура для профильных журналистов на НПЗ, передает корреспондент OilNews.
В компании отметили, что поставка этой нефти позволить увеличить выпуск бензинов и ДТ соответствующих стандартам Евро-5, а также способствует развитию сотрудничества с «Укртранснафтой».
Как сообщал OilNews, «Укртранснафта» и «Укртатнафта» 3 ноября 2016 г. подписали договор о поставке с 2017 г. на Кременчугский НПЗ не менее 1,3 млн т нефти сорта Azeri Light в год. Документ предусматривает возобновление работы участка нефтепровода Одесса-Кременчуг, простаивающего около пяти лет.
В рамках этой договоренности «Укртранснафта» договорилась с «Укртатнафтой» о перевалке нефти марки Urals, выкачиваемой с нефтепровода «Одесса-Кременчуг», на железнодорожный транспорт для последующей транспортировки и закачки во вторую нитку нефтепровода «Дружба».
По словам заместителем главы правления ПАО «Укртранснафта» Андрея Пасишника, договор с «Укртатнафтой» по транспортировке азербайджанской нефти содержит гарантии: в случае снижения объемов транспортировки Кременчуский НПЗ компенсирует «Укртранснафте» все затраты на замещение нефти Urals на Azeri Light по нефтепроводу Одесса-Кременчуг.
Ранее «Укртранснафта» также заключила договор на перевалку вытесненной нефти Urals с «Укртатнафтой». Этот объем Urals будет транспортирован железнодорожным транспортом из Кременчуга на НПС в Бродах (Львовская обл.), где будет закачан во вторую ветку нефтепровода «Дружба» (участок «Броды-госграница Беларуси»). Это позволит существенно увеличить маневренность и надежность работы «Дружбы» на этом участке, который сегодня испытывает проблемы из-за повышенных нагрузок, существенного перерасхода электроэнергии ввиду использования только одной нитки.
Как сообщал OilNews, в конце декабря прошлого года «Укртатнафта» импортировала первые 80 тыс. т азербайджанской нефти в рамках контракта с государственной компанией SOCAR (Азербайджан) на поставку 1,3 млн т нефти в 2017 г.
В ПАО заявили, что благодаря поставкам азербайджанской нефти в 2017 г. компания намерена увеличить переработку более чем на 41%.
Справка OilNews
«Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, 100% ее акций находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины». Система магистральных нефтепроводов «Укртранснафты» диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей Украины.
ПАО «Укртранснафта» транспортировала в ноябре 2016 г. 1,3 млн т сырой нефти.
По транзитному маршруту было транспортировано 1,2 млн т нефти, а по внутренним маршрутам (для нужд украинских нефтеперерабатывающих заводов) - 118 тыс. т.
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