ЧАО " Одессавинпром " (Одесса), крупное украинское винодельческое предприятие, в 2016 году получило 23,6 млн грн чистой прибыли против чистого убытка 39,6 млн грн за 2016 год.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, стоимость ее активов в прошлом году составила 300,6 млн грн, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем году.

Суммарная дебиторская задолженность компании по итогам года выросла в два раза - до 94,4 млн грн.

За 2016 год текущие обязательства "Одессавинпрома" возросли на 40% - до 365,6 млн грн.

Численность персонала предприятия за год увеличилась на 16 чел. - до 307.

"Одессавинпром" создано на базе винзавода, действующего с 1857 года. Производит широкий ассортимент винопродукции, в частности, под торговой маркой "Французский бульвар" и "Вина Гулиевых". На мощностях предприятия свою продукцию разливают компании "Инкерман Интернешнл" и "Баядера Групп".