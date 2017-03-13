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Топливно-энергетический комплекс
"Одессавинпром" завершил 2016г с чистой прибылью 23,6 млн грн
08:37 13.03.2017 |
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, стоимость ее активов в прошлом году составила 300,6 млн грн, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем году.
Суммарная дебиторская задолженность компании по итогам года выросла в два раза - до 94,4 млн грн.
За 2016 год текущие обязательства "Одессавинпрома" возросли на 40% - до 365,6 млн грн.
Численность персонала предприятия за год увеличилась на 16 чел. - до 307.
"Одессавинпром" создано на базе винзавода, действующего с 1857 года. Производит широкий ассортимент винопродукции, в частности, под торговой маркой "Французский бульвар" и "Вина Гулиевых". На мощностях предприятия свою продукцию разливают компании "Инкерман Интернешнл" и "Баядера Групп".
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