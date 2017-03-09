Правительство Украины на закрытом заседании 6 марта решило докапитализировать государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк (Киев) соответственно на 5 млрд 400,96 млн грн и 3 млрд 700,001 млн грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и обмена их на акции новой эмиссии.

"Указанное решение обеспечит дальнейшее стабильное функционирование и развитие государственных банков, что является залогом защиты прав его вкладчиков и других кредиторов банка", - говорится в пояснительной записке на сайте правительства в четверг.

Согласно опубликованной информации, эти решения оформлены постановлениями №122 и №123.

В результате этой, уже второй в этом году, докапитализации уставный капитал Ощадбанка должен достичь 43 млрд 722,72 млн грн, а Укрэксимбанка - 38 млрд 730,042 млн грн.

Для докапитализации будут выпущены ОВГЗ сроком обращения до 15 лет со ставкой доходности 9% годовых.

Как сообщалось, 1 февраля этого года правительство уже приняло решение о докапитализации Ощадбанка и Укрэксимбанка соответственно на 3,465 млрд грн и 3,022 млрд грн, однако тогда в этом схеме были задействованы 10-летние ОВГЗ с индексируемой стоимостью (с привязкой к курсу доллара) и ставкой 6% годовых.

В результате уставный капитал Ощадбанка должен был вырасти до 38 млрд 217,6 млн грн, Укрэксимбанка - до 34 млрд 30,041 млн грн.

"Такие предложения мы получили от Национального банка. Было проведено заседание Экспертно-аналитическим совета (по вопросам участия государства в уставном капитале банков - ИФ), который дал соответствующие рекомендации о сумме докапитализации", - представил тога этот вопрос министр финансов Александр Данилюк. Он уточнил, что необходимость докапитализации и ее размеры в 2017 году базируются на результатах диагностического обследования госбанков за 2015 год, утвержденного Нацбанком в октябре 2015 года.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подверг критике такие предложения НБУ. По его мнению, Нацбанк, а не Минфин должен представлять такие проекты на Кабмине и обосновывать необходимость докапитализации.

В то же время А.Данилюк заявил, что проведенная Экспертно-аналитической группой экспертиза подтвердила необходимость капитализации в таких размерах. Его поддержал и первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Год назад предыдущее правительство также увеличило уставные капиталы Ощадбанка и Укрэксимбанка по такой схеме соответственно на 4,956 млрд грн и 9,319 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка, совокупные расходы на докапитализацию госбанков в течение 2008 года - первого квартала 2016 года составили 88,5 млрд грн ($8,7 млрд по историческому обменному курсу). Кроме того, начисленные процентные расходы на обслуживание ОВГЗ, за счет которых происходила капитализация госбанков, достигли 37 млрд грн по состоянию на конец марта 2016 года.

