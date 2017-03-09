Финансовые новости
- |
- 09.03.17
- |
- 22:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Кабмин еще докапитализировал Ощадбанк на 5,4 млрд грн и Укрэксимбанк на 4,7 млрд грн
19:35 09.03.2017 |
Правительство Украины на закрытом заседании 6 марта решило докапитализировать государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк (Киев) соответственно на 5 млрд 400,96 млн грн и 3 млрд 700,001 млн грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и обмена их на акции новой эмиссии.
"Указанное решение обеспечит дальнейшее стабильное функционирование и развитие государственных банков, что является залогом защиты прав его вкладчиков и других кредиторов банка", - говорится в пояснительной записке на сайте правительства в четверг.
Согласно опубликованной информации, эти решения оформлены постановлениями №122 и №123.
В результате этой, уже второй в этом году, докапитализации уставный капитал Ощадбанка должен достичь 43 млрд 722,72 млн грн, а Укрэксимбанка - 38 млрд 730,042 млн грн.
Для докапитализации будут выпущены ОВГЗ сроком обращения до 15 лет со ставкой доходности 9% годовых.
Как сообщалось, 1 февраля этого года правительство уже приняло решение о докапитализации Ощадбанка и Укрэксимбанка соответственно на 3,465 млрд грн и 3,022 млрд грн, однако тогда в этом схеме были задействованы 10-летние ОВГЗ с индексируемой стоимостью (с привязкой к курсу доллара) и ставкой 6% годовых.
В результате уставный капитал Ощадбанка должен был вырасти до 38 млрд 217,6 млн грн, Укрэксимбанка - до 34 млрд 30,041 млн грн.
"Такие предложения мы получили от Национального банка. Было проведено заседание Экспертно-аналитическим совета (по вопросам участия государства в уставном капитале банков - ИФ), который дал соответствующие рекомендации о сумме докапитализации", - представил тога этот вопрос министр финансов Александр Данилюк. Он уточнил, что необходимость докапитализации и ее размеры в 2017 году базируются на результатах диагностического обследования госбанков за 2015 год, утвержденного Нацбанком в октябре 2015 года.
Министр внутренних дел Арсен Аваков подверг критике такие предложения НБУ. По его мнению, Нацбанк, а не Минфин должен представлять такие проекты на Кабмине и обосновывать необходимость докапитализации.
В то же время А.Данилюк заявил, что проведенная Экспертно-аналитической группой экспертиза подтвердила необходимость капитализации в таких размерах. Его поддержал и первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Год назад предыдущее правительство также увеличило уставные капиталы Ощадбанка и Укрэксимбанка по такой схеме соответственно на 4,956 млрд грн и 9,319 млрд грн.
Согласно данным Нацбанка, совокупные расходы на докапитализацию госбанков в течение 2008 года - первого квартала 2016 года составили 88,5 млрд грн ($8,7 млрд по историческому обменному курсу). Кроме того, начисленные процентные расходы на обслуживание ОВГЗ, за счет которых происходила капитализация госбанков, достигли 37 млрд грн по состоянию на конец марта 2016 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 1%, но в годовом измерении ускорилась до 14,2% – Госстат
|Кому в Украине адресована ложь Кремля в Гааге
|МВФ рассмотрит выделение Украине транша $1 млрд 20 марта
|Лукашенко разрешил до конца года не платить "налог на тунеядство"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин еще докапитализировал Ощадбанк на 5,4 млрд грн и Укрэксимбанк на 4,7 млрд грн
|НБУ решил ликвидировать банк "Народный капитал"
|"ДТЭК Нефтегаз" внедрила раздельную систему бурения скважин
|"Укртрансгаз" из-за долгов ограничил поставки газа на заводы Фирташа
|Боевики "ДНР" захватили имущество "Укртелекома" Ахметова
|Брокер ForexMart запустил промо-акцию "Розыгрыш $1000"
|4 банка планируют подключиться к автоматизированной системе выплат Фонда гарантирования вкладов
Это интересно
|Pininfarina подготовила 800-сильный седан с микротурбогенератором
|Mercedes-Benz построил 805-сильного конкурента Porsche Panamera
|Volkswagen показал на автосалоне в Женеве беспилотный прототип Sedric
|Вирджиния стала первым штатом США, где разрешили использовать беспилотные колёсные роботы для доставки товаров
|Три вредных привычки, из-за которых вас не повысят на работе
|Honda показала новый 320-сильный Civic Type R
|Volkswagen представил купеобразный седан Arteon